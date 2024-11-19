الذهب يواصل توقعاته الإيجابية رغم تراجع الأسعار

شهدنا مؤخراً عمليات بيع ملحوظة من جانب صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، حيث قال هانسن: "شهد الأسبوع الماضي أكبر عمليات استرداد من صناديق الاستثمار المتداولة منذ مارس أو مايو. ربما يعكس هذا نوعاً من إعادة التوازن، لكن تدفقات هذه الصناديق تأتي وتذهب. أما الذهب المادي الذي يتم شراؤه من السوق، فعادة ما يبقى في حوزة العائلات لأجيال ولا يعود إلى السوق بسهولة. لهذا السبب، أعتقد أننا شهدنا خلال العامين الماضيين، ومنذ بدء رفع الأسعار تدريجياً في عام 2022، تأثيراً سلبياً على الذهب بسبب الاضطرابات في بعض العوامل التقليدية التي تؤثر على السعر."