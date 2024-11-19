الذهب يواصل توقعاته الإيجابية رغم تراجع الأسعار
تراجع الذهب بشكل ملحوظ خلال الأسبوعين الأخيرين عقب انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة. ومع ذلك، أكد أحد الخبراء أن أساسيات السوق لم تتغير، وأن التوقعات على المدى المتوسط لا تزال إيجابية.
قال "أولي هانسن"، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في "ساكسو بنك"، في مقابلة مع صحيفة خليج تايمز: "لم يكن ترامب السبب وراء ارتفاع الذهب بنسبة 40% هذا العام، بل تعود الأسباب إلى حالة الاضطراب وعدم اليقين التي تسود العالم. من منظور طويل الأجل، يجب أن تسأل نفسك: هل ستختفي هذه العوامل قريباً؟ على الأرجح لا. وبالتالي، عليك أن تتساءل: هل يعني ذلك أن الاتجاه العام لا يزال يشير إلى ارتفاع الأسعار؟ نعم، أعتقد ذلك."
وقال هانسن "إن الانخفاض الحالي في أسعار الذهب يعود بشكل أساسي إلى أن السوق بدأ يفقد بعض الزخم."
مع النتائج المفاجئة والقوية للانتخابات الرئاسية الأميركية، شهد السوق رد فعل أولي تمثل في ارتفاع كبير لقيمة الدولار، وزيادة عائدات السندات، وإعادة تقييم توقعات خفض أسعار الفائدة. وأشار هانسن إلى أن القلق الأكبر الذي يواجه السوق يتعلق بارتفاع الديون الأميركية. وقال: "هذا يعني في البداية المزيد من الديون وارتفاع المخاطر المرتبطة بها. وعلى مدار الأشهر الستة إلى التسعة الماضية، عندما يستطلع مجلس الذهب العالمي آراء المستثمرين حول أسباب شراء الذهب، فإن مسألة الديون غالباً ما تكون في الصدارة. ورغم أن التضخم والمخاطر الجيوسياسية تلعب دوراً رئيسياً، إلا أن المخاوف المتعلقة بالديون تبقى محور الاهتمام، خاصة مع زيادة أعباء الديون على الاقتصادات."
يتداول الذهب حالياً عند مستوى 2600 دولار، وهو مستوى يُعتبر مهماً نسبياً. وعلّق هانسن قائلاً: "حتى لو تراجع قليلاً عن هذا المستوى، فإنني لا أرى ذلك أمراً إيجابياً، خاصة من منظور طويل الأمد. السبب هو أن المضاربين بدؤوا في الخروج من مراكزهم المستدانة، بينما أصبح المشترون الحقيقيون، خصوصاً في الصين والهند، أكثر حذراً في التعامل مع هذه الأسعار المرتفعة نتيجة الارتفاع السريع. لذا، قد يكون التراجع وفترة التوحيد فرصة جيدة لاستعادة شهية المستثمرين مرة أخرى."
ومع اقتراب موسم حفلات الزفاف الهندية من البدء، سيكون هناك طلب متزايد من الهند أيضاً، ولكن من وجهة نظر نفسية أكثر وليس من منظور الكمية الفعلية، كما قال هانسن.
شهدنا مؤخراً عمليات بيع ملحوظة من جانب صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، حيث قال هانسن: "شهد الأسبوع الماضي أكبر عمليات استرداد من صناديق الاستثمار المتداولة منذ مارس أو مايو. ربما يعكس هذا نوعاً من إعادة التوازن، لكن تدفقات هذه الصناديق تأتي وتذهب. أما الذهب المادي الذي يتم شراؤه من السوق، فعادة ما يبقى في حوزة العائلات لأجيال ولا يعود إلى السوق بسهولة. لهذا السبب، أعتقد أننا شهدنا خلال العامين الماضيين، ومنذ بدء رفع الأسعار تدريجياً في عام 2022، تأثيراً سلبياً على الذهب بسبب الاضطرابات في بعض العوامل التقليدية التي تؤثر على السعر."
أوضح هانسن أن اتجاه الذهب سيصبح أكثر وضوحاً مع تولي إدارة ترامب الجديدة السلطة. وأضاف: "يعتمد الأمر بشكل كبير على مدى عمق التصحيح الحالي. فعادةً، عندما نشهد تصحيحاً كبيراً، لا يكون التعافي على شكل حرف V سريع ومباشر، بل يميل إلى أن يكون أكثر استقراراً وتدرجاً. يحتاج السوق إلى بعض الوقت لاستعادة الزخم مرة أخرى."