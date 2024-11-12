الذهب يفقد 6.5 درهم للجرام من سعره في الإمارات خلال 24 ساعة

واصلت أسعار الذهب في الإمارات خسائرها، صباح اليوم الثلاثاء، حيث فقدت درهمين للجرام عند افتتاح الأسواق، بعد انخفاضها 4.5 درهم للجرام يوم الاثنين.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً عند الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات اليوم الثلاثاء إلى 317.0 درهماً للجرام، مقارنة بـ 319.0 درهماً للجرام عند إغلاق الأسواق يوم الاثنين، ومن بين المتغيرات الأخرى، افتتحت عيارات 22 و21 و18 قيراطاً منخفضة عند 293.5 و284.0 و243.5 درهماً للجرام على التوالي.

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 2617.87 دولار للأوقية، بارتفاع 0.26 بالمئة في الساعة 9.05 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وقال فادي الكردي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "اف اف ايه كينجز"، إن الذهب شهد انخفاضاً رداً على المشاعر القوية المحيطة بالدولار الأميركي.

وقال إن "توقعات السياسات التوسعية التي ينتهجها دونالد ترامب أبقت الدولار قريباً من أعلى مستوياته في أربعة أشهر، مما أثّر على المعدن النفيس، ومع تعزيز الدولار، قد يظل الذهب تحت الضغط".

هذا الأسبوع، يتحول انتباه المشاركين في السوق إلى بيانات التضخم في الولايات المتحدة وخطابات بنك الاحتياطي الفيدرالي القادمة، ولا سيما تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قد تكون هذه الأحداث حاسمة في تقييم مسار أسعار الفائدة، وخاصة مع التوقعات المحيطة بولاية ترامب الثانية، وقد تؤثر التغييرات في توقعات أسعار الفائدة على الطلب على الذهب، مما يؤدي إلى تقلبات في الأمد القريب.

"وهناك أيضاً تكهنات متزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتبنى نهجاً أكثر حذراً في خفض أسعار الفائدة استجابة للسياسات المقترحة من جانب ترامب، والتي تشمل زيادة التعريفات الجمركية وتخفيض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية. ومع ذلك، في الأمد المتوسط إلى الطويل، قد يظل الذهب في وضع جيد كأصل آمن، نظراً لعدم اليقين المحتمل بسبب التوترات التجارية والجيوسياسية"، كما قال الكردي.