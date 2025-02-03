الذهب يفقد بريقه في الإمارات اليوم مع خسارة أكثر من درهمين للجرام

هبطت أسعار الذهب في الإمارات من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند افتتاح الأسواق في اليوم الأول من الأسبوع، حيث خسرت أكثر من درهمين للجرام مع هبوط السعر العالمي إلى ما دون 2800 دولار للأوقية.