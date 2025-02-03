الذهب يفقد بريقه في الإمارات اليوم مع خسارة أكثر من درهمين للجرام
هبطت أسعار الذهب في الإمارات من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند افتتاح الأسواق في اليوم الأول من الأسبوع، حيث خسرت أكثر من درهمين للجرام مع هبوط السعر العالمي إلى ما دون 2800 دولار للأوقية.
وبحلول الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفضت أسعار الذهب عيار 24 و22 قيراطاً بنحو 2.25 درهم إلى 336.75 درهم و311.75 درهم للجرام على التوالي، كما انخفض سعر الذهب عيار 21 و18 قيراطاً إلى 301.75 درهم و258.75 درهم للجرام على التوالي.
وتم تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 2780.89 دولار للأونصة، بانخفاض 0.63 بالمئة، مع ارتفاع الدولار الأميركي بفعل سياسة التعريفات الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي "دونالد ترامب". وهبط المعدن الأصفر أكثر من واحد بالمئة في وقت سابق من اليوم.
وقد تجاوز الذهب أعلى مستوى على الإطلاق والحاجز النفسي الرئيسي عند 2800 دولار للأونصة الأسبوع الماضي بسبب حالة عدم اليقين بشأن سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية، وانخفاض أسعار الفائدة بشكل أكبر، ليصل إلى 2817.23 دولار يوم الجمعة.
واستقر مؤشر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب.
وفرض الرئيس الأميركي، يوم السبت، رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك و10 في المائة على السلع من الصين اعتباراً من الثلاثاء.
وقال "تيم ووترر"، كبير محللي السوق لدى "كيه سي إم تريد"، إن الأسواق تشعر بالقلق إزاء دراما الرسوم الجمركية، وإن الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب قد يبدو أنه يحد من الجانب السلبي و احتمال الخسارة.