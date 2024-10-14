الذهب يعوض خسائره في الإمارات مع افتتاح الأسواق
ارتفعت أسعار الذهب قليلاً عند افتتاح الأسواق اليوم الاثنين، وبحلول الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 322.0 درهماً، بارتفاع 0.25 درهم عن إغلاق الأسبوع الماضي. وهبط سعر جرام الذهب إلى 316 درهماً مطلع الأسبوع الماضي قبل أن يتعافى في وقت لاحق من الأسبوع. ومن بين العيارات الأخرى، سجل جرام الذهب عيار 22 وعيار 21 وعيار 18 نحو 298.25 درهم و288.75 درهم و247.5 درهم على التوالي.
وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 2660.46 دولار للأونصة، بارتفاع 0.45 بالمئة في الساعة 9.20 صباحاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
وقال سامر حسن، كبير محللي السوق لدى (إكس أس) XS.com، إن الذهب يحاول الاستفادة من التوتر الجيوسياسي الكبير في الشرق الأوسط وازدياد التصعيد. وفي المقابل، قد يستمر الضغط على الذهب للتخلي عن المزيد من مكاسبه في ضوء الاتجاه الصعودي لعوائد سندات الخزانة.
وأضاف : "الأسواق تترقب رد إسرائيل على الهجوم الإيراني غير المسبوق، والذي قد يشكل تصعيداً أكبر للحرب الإقليمية مقارنة بأي وقت مضى. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، المعروف بخلافه العلني مع رئيس الوزراء حول تصعيد الحرب، إن الرد سيكون قوياً ومفاجئاً"، وفقاً لما قاله حسن.
"من الناحية الاقتصادية، حملت محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إشارات متباينة للأسواق. فرغم الدعم الواسع لقرار الفيدرالي الأخير بخفض أسعار الفائدة بنسبة نصف نقطة مئوية، أشارت المحاضر إلى أن صُنّاع القرار لا يرغبون في أن يُنظر إلى هذا الخفض باعتباره محفزاً لتخفيضات كبيرة أخرى في المستقبل."