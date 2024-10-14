الذهب يعوض خسائره في الإمارات مع افتتاح الأسواق

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً عند افتتاح الأسواق اليوم الاثنين، وبحلول الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 322.0 درهماً، بارتفاع 0.25 درهم عن إغلاق الأسبوع الماضي. وهبط سعر جرام الذهب إلى 316 درهماً مطلع الأسبوع الماضي قبل أن يتعافى في وقت لاحق من الأسبوع. ومن بين العيارات الأخرى، سجل جرام الذهب عيار 22 وعيار 21 وعيار 18 نحو 298.25 درهم و288.75 درهم و247.5 درهم على التوالي.

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 2660.46 دولار للأونصة، بارتفاع 0.45 بالمئة في الساعة 9.20 صباحاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.