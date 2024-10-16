الذهب يرتفع في دبي بـ 2.25 درهم للجرام الواحد

وقال "إياكوبا": "من المتوقع أن تقدم البيانات الرئيسية، بما في ذلك تقارير مبيعات التجزئة وطلبات إعانة البطالة، فضلاً عن خطابات العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، رؤى قيمة حول قرارات السياسة النقدية المقبلة. أي تحولات كبيرة في استراتيجية تعديل أسعار الفائدة التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تؤثر بشكل كبير على معنويات السوق وتؤثر على أسعار الذهب".