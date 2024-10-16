الذهب يرتفع في دبي بـ 2.25 درهم للجرام الواحد
شهدت أسعار الذهب في دبي ارتفاعاً ملحوظاً في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، حيث ارتفع سعر الجرام لأكثر من درهمين، متأثراً بارتفاع الأسعار على المستوى العالمي.
وبحسب بيانات مجموعة دبي للمجوهرات، تم تداول الذهب عيار 24 قيراطاً بسعر 323 درهماً للجرام عند افتتاح الأسواق اليوم الأربعاء، مقارنة بـ 320.75 درهماً للجرام عند إغلاق الليلة الماضية، مسجلاً زيادة قدرها 2.25 درهم.
ولم يقتصر الارتفاع على عيار 24 فقط، بل امتدّ ليشمل عيارات 22 و21 و18 قيراطاً ليقترب سعرها من 300 و 290 و 250 درهماً للجرام على التوالي.
وعلى الصعيد العالمي، بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 2666.77 دولاراً للأوقية، بزيادة بنسبة 0.23% في الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
وأشار "تيتو إياكوبا"، المدير التجاري في "فلوكوميونيتي"، إلى أن العقود الآجلة للذهب تقترب من أعلى مستوياتها التاريخية، مع ترقب السوق لعوامل جديدة قد تؤثر على مسار الأصول.
وقال "إياكوبا": "من المتوقع أن تقدم البيانات الرئيسية، بما في ذلك تقارير مبيعات التجزئة وطلبات إعانة البطالة، فضلاً عن خطابات العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، رؤى قيمة حول قرارات السياسة النقدية المقبلة. أي تحولات كبيرة في استراتيجية تعديل أسعار الفائدة التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تؤثر بشكل كبير على معنويات السوق وتؤثر على أسعار الذهب".
وأضاف: "قد يُعيق التعافي الأخير للدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة صعود أسعار الذهب، لكن سياسات التيسير الكمي التي تتبعها البنوك المركزية الكبرى تظل داعمة للتوقعات الإيجابية بشأن الذهب. كما يستفيد الذهب من زيادة الطلب عليه كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية، حيث من الممكن أن تؤدي التصعيدات الأخيرة بين الصين وتايوان، إلى جانب استمرار المخاطر في الشرق الأوسط، إلى تعزيز النفور من المخاطرة ودفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة مثل الذهب."