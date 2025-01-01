الذهب يتصدر الأصول كأفضل أداء في 2024
أظهرت دراسة نشرت يوم الأربعاء أن الذهب كان أفضل فئة أصول أداء في العام الماضي، وهو ما يعكس تزايد المخاطر والتوجه إلى الأمان من جانب غالبية المستثمرين.
وبحسب تقرير أداء فئات الأصول العالمية لشركة "كامكو إنفست" لعام 2024، استثمر عدد من بلدان الأسواق الناشئة في الذهب كحماية ضد قوة الدولار.
وسجلت المحفظة العالمية لفئات الأصول مكاسب للعام الثاني على التوالي في عام 2024 مدعومة بمكاسب صحية في معظم فئات الأصول خلال العام. كانت عائدات فئات الأصول الرئيسية خلال العام في نفس اتجاه العام الماضي تقريبًا باستثناء مؤشرات السندات والسلع والدولار الأمريكي وصناديق الاستثمار العقاري العالمية وأسهم الموارد الطبيعية. كان النفط الخام هو فئة الأصول الوحيدة التي أظهرت انخفاضات للعامين المتتاليين. ومع ذلك، شهد عالم السلع الأساسية الأكبر مكاسب بنسبة 9.2 في المائة خلال العام بقيادة عائدات صحية للغاز الطبيعي والألمنيوم والنحاس. كان العائد على النقد أيضًا أحد أبرز أحداث العام حيث بلغ 5.4 في المائة، وهو أعلى مستوى في 24 عامًا.
وأغلقت أسواق الأسهم عام 2024 بمكاسب صحية للعام الثاني على التوالي بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية في مناسبات متعددة خلال العام. وقد قاد المكاسب أداء إيجابي واسع النطاق عبر أسواق الأسهم العالمية الرئيسية. كان السوق الأمريكي هو ثاني أفضل أداء في المحفظة العالمية بعائد بلغ 23.3 في المائة لمؤشر S&P 500. لامس المؤشر مستويات قياسية 57 مرة خلال العام وسجل أكبر مكسب لمدة عامين في 26 عامًا. ومع ذلك، كان الجزء الأكبر من المكاسب في الولايات المتحدة بقيادة مكاسب في مؤشر التكنولوجيا الذي ارتفع بنسبة 35.7 في المائة خلال العام. كما كان المكسب في أسهم أسهم Magnificent 7 هو السبب الرئيسي للمكاسب الصحية في الولايات المتحدة خلال العام. وفقًا لبلومبرج، ارتفع المؤشر المجمع لأسهم Magnificent 7 بنسبة 66.9 في المائة خلال العام بينما أظهر المكسب في أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة في الولايات المتحدة باستثناء أسهم Magnificent 7 مكسبًا أصغر بكثير بنسبة 14.5 في المائة.
وبلغ متوسط العائد على سلة الأصول المكونة من 17 فئة 7.2% مقارنة بـ 9.2% خلال عام 2023. وعكست المكاسب التي حققتها المحفظة نموًا اقتصاديًا مرنًا في الولايات المتحدة مع أداء معظم المؤشرات بشكل أفضل من المتوقع خلال العام. وقد تم تعويض ذلك جزئيًا من خلال النمو الأضعف في منطقة اليورو بالإضافة إلى الضعف المستمر في الصين والذي أثر على الطلب على النفط الخام والأسعار.