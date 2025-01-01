الذهب يتصدر الأصول كأفضل أداء في 2024

وأغلقت أسواق الأسهم عام 2024 بمكاسب صحية للعام الثاني على التوالي بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية في مناسبات متعددة خلال العام. وقد قاد المكاسب أداء إيجابي واسع النطاق عبر أسواق الأسهم العالمية الرئيسية. كان السوق الأمريكي هو ثاني أفضل أداء في المحفظة العالمية بعائد بلغ 23.3 في المائة لمؤشر S&P 500. لامس المؤشر مستويات قياسية 57 مرة خلال العام وسجل أكبر مكسب لمدة عامين في 26 عامًا. ومع ذلك، كان الجزء الأكبر من المكاسب في الولايات المتحدة بقيادة مكاسب في مؤشر التكنولوجيا الذي ارتفع بنسبة 35.7 في المائة خلال العام. كما كان المكسب في أسهم أسهم Magnificent 7 هو السبب الرئيسي للمكاسب الصحية في الولايات المتحدة خلال العام. وفقًا لبلومبرج، ارتفع المؤشر المجمع لأسهم Magnificent 7 بنسبة 66.9 في المائة خلال العام بينما أظهر المكسب في أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة في الولايات المتحدة باستثناء أسهم Magnificent 7 مكسبًا أصغر بكثير بنسبة 14.5 في المائة.