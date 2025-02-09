الذهب في الإمارات قد يصل إلى 3400 دولار للأوقية

وأضافت أن "سياسات ترامب التجارية، بما في ذلك فرض تعريفات جمركية جديدة، من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات، وهو ما قد يترجم إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة. وفي مثل هذه الظروف، يلجأ المستثمرون عادة إلى الذهب كتحوط ضد فقدان القوة الشرائية للدولار. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي ارتفاع التضخم إلى تقليل احتمالات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، مما يجعل الاستثمارات في الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب أكثر جاذبية".