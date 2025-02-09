الذهب في الإمارات قد يصل إلى 3400 دولار للأوقية
أسعار الذهب، التي بلغت مستوى قياسيا جديدا الأسبوع الماضي، قد تلامس 3400 دولار للأوقية في وقت لاحق من هذا العام بسبب موجة نمو عالمية جديدة، وشراء مستمر للمعدن الأصفر، وعدم اليقين بشأن التوترات الجيوسياسية، والنزاعات الجمركية، بحسب محللين.
واصل المعدن النفيس تحقيق مستويات مرتفعة جديدة بشكل مستمر منذ نهاية الشهر الماضي.
وأغلقت أسعار الذهب عالمياً عند 2861.26 دولار للأوقية، بارتفاع نسبته 0.37%، وفي الإمارات أغلقت أسعار الذهب عيار 24 و22 قيراطاً عند 344.75 درهم و320.75 درهم للجرام على التوالي.
ووصلت الأسعار في دبي أيضاً إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق الأسبوع الماضي عندما وصل سعر 22 ألف جرام إلى 321.5 درهم.
وقال "أليكس كوبتسكيفيتش"، كبير محللي السوق لدى FxPro، إنه من الناحية الفنية، يبدأ الذهب في نمط امتداد "فيبوناتشي". وهي "متتالية يساوي فيها الحد مجموع الحدين السابقين".
وقال "بدأ الارتفاع العالمي في أكتوبر 2023 بعد إشارات أولية من بنك الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى تخفيف السياسة النقدية وتباطؤ لاحق في وتيرة رفع أسعار الفائدة. بين أكتوبر ونوفمبر 2024، بعد ارتفاع بنسبة 55 في المائة للوصول إلى مستوى 2790 دولارًا، شهد الذهب جني أرباح كبير، مما أدى إلى تراجع إلى 2550 دولارًا، وهو ما يمثل 76.4 في المائة من الارتفاع الأولي. وتبع ذلك عدة أسابيع من التداول المكثف بين المشاركين في السوق الصاعدة والهابطة".
"وبحلول نهاية شهر ديسمبر، عاد زخم الشراء الثابت إلى سوق الذهب. وقد أدى التحرك فوق مستوى 2800 دولار في أواخر شهر يناير إلى مناقشات حول البداية المحتملة لموجة نمو عالمية جديدة. وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد يصل سعر الذهب إلى منطقة 3400 دولار للأوقية بين أغسطس وأكتوبر من هذا العام"، كما قال كوبتسكيفيتش.
كما رفعت "سيتي ريسيرش" توقعاتها لمتوسط سعر الذهب، حيث رفعت هدفها السعري لثلاثة أشهر إلى 3000 دولار للأوقية من 2800 دولار، ورفعت توقعاتها المتوسطة لعام 2025 إلى 2900 دولار من 2800 دولار.
وقالت شركة سيتي للأبحاث: "يبدو أن سوق الذهب الصاعد سيستمر في ظل ولاية ترامب الثانية مع تعزيز الحروب التجارية والتوترات الجيوسياسية لتنويع الاحتياطيات أو اتجاه إزالة الدولرة ودعم الطلب على الذهب في القطاع الرسمي في الأسواق الناشئة".
وقالت رانيا جول، المحللة البارزة للسوق في xs.com، إن الذهب لا يزال مدعوما بمخاوف التضخم المتزايدة في أكبر اقتصاد في العالم.
وأضافت أن "سياسات ترامب التجارية، بما في ذلك فرض تعريفات جمركية جديدة، من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات، وهو ما قد يترجم إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة. وفي مثل هذه الظروف، يلجأ المستثمرون عادة إلى الذهب كتحوط ضد فقدان القوة الشرائية للدولار. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي ارتفاع التضخم إلى تقليل احتمالات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، مما يجعل الاستثمارات في الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب أكثر جاذبية".
وأضاف جول "بشكل عام، لا يزال الاتجاه الصعودي للذهب سليما على الرغم من العقبات التي يواجهها. ويمكننا أن نتوقع استمرار الحركة الصعودية، ويجب النظر إلى أي تراجعات تصحيحية باعتبارها فرص شراء، استنادا إلى العوامل الداعمة التي لم تتغير بشكل أساسي".