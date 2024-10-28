الإمارات: هل يجب على المشترين والمستثمرين انتظار انخفاض أسعار الذهب؟

غالباً ما يشتري المغتربون المجوهرات الذهبية للاستخدام الشخصي أو كهدية. ويقول "يو. ناجاراجا راو"، المدير الاستراتيجي لشركة "بهيما جولرز": "إن القيمة العاطفية المرتبطة بالمجوهرات قد تتجاوز التقلبات في أسعار الذهب وتطلعات الاستثمار فيه. فالذهب استثمار دائم، ومن المحتمل أن ترتفع قيمته مع مرور الوقت."

يرى المحللون أن تحليل الاتجاهات التاريخية لأسعار الذهب ضرورية لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. فقد شهد الذهب على مدار العقدين الماضيين ارتفاعات وتغيّرات كبيرة، فعلى سبيل المثال، بعد بلوغه ذروته في عام 2012، تراجعت أسعاره بشكل حاد حتى عام 2015، ثم عادت للارتفاع في السنوات التالية. ويشير هذا النمط إلى أنه رغم إمكانية وصول الذهب إلى مستويات قياسية جديدة، فإنه يظل عرضة للتغيرات. ويضيف أحد المحللين: "ينبغي على المستثمرين أخذ الاتجاهات الموسمية لأسعار الذهب بعين الاعتبار. في الماضي، ارتفعت أسعار الذهب خلال موسم الزفاف في الشرق الأوسط، والذي عادة ما يكون في النصف الثاني من العام، مما يخلق طلباً موسمياً قد يؤثر على الأسعار ويشكل عاملاً حاسماً لمشتري المجوهرات في دبي."

يرى المحللون أن قرار شراء الذهب الآن أو انتظار انخفاض أسعاره يعتمد في النهاية على الظروف الفردية ومدى قدرة الشخص على تحمل المخاطر. فإذا كنت تؤمن بقيمة الذهب على المدى الطويل، فقد يكون الشراء الآن خياراً حكيماً. وتشير الاتجاهات التاريخية إلى أن الذهب يميل إلى الارتفاع بمرور الوقت، مما يجعله مخزن موثوق به للقيمة .

وأوضح أحمد عسيري، استراتيجي الأبحاث في "بيبرستون"، أن رحلة الذهب الأخيرة شهدت عمليات بيع من مستوى 2750 دولاراً للأونصة إلى 2710 دولارات، تلاها انتعاش إلى 2735 دولاراً للأونصة، مما يؤكد جاذبية هذا المعدن وسط ظروف السوق المتقلبة. وقال عسيري: "يعكس هذا التحرك في السعر صراعاً مستمراً بين جني الأرباح من قبل المتداولين على المدى القصير، والاهتمام المستمر بالشراء من المستثمرين الراغبين بتجميع الذهب عند انخفاض الأسعار. وعلى الرغم من أن الانخفاض الأخير قد يشير إلى مرحلة توحيد مؤقتة، فقد أثبت أيضاً قدرة الذهب على جذب عروض شراء جديدة بسرعة، مما يعزز فكرة أن المستثمرين الرئيسيين يدخلون السوق بثقة. وهذا يدل على أن اقتراح الذهب كمخزن للقيمة يظل قوياً رغم التغيّرات قصيرة الأجل."

وقال خبراء المعادن النفيسة أنه مع بقاء معدلات التضخم مرتفعة، فإن شراء الذهب الآن يمكن أن يكون بمثابة تحوط ضد تآكل القوة الشرائية. وإذا أبقت البنوك المركزية على أسعار الفائدة منخفضة أو تبنت مواقف متشددة، فقد يصبح الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين. وعلى العكس من ذلك، إذا تمت السيطرة على التضخم وبدأت البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة بقوة، فقد تواجه أسعار الذهب ضغوطاً هبوطية. ويمكن للقضايا الجيوسياسية المستمرة، مثل الصراعات والنزاعات التجارية وعدم الاستقرار السياسي، أن تدفع الطلب على الذهب كملاذ آمن. وقالوا إن أي تصعيد في التوترات العالمية قد يؤدي إلى زيادة الشراء.