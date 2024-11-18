الإمارات تقترب من صدارة تجارة الذهب عالمياً

يتعيَّن على الحكومات والبورصات ومصافي الذهب تعزيز تدابير تحديد منشأ الذهب، وضمان المزيد من الشفافية في جميع مراحل التداول. ويُمثّل نموذج الإمارات العربية المتحدة في نقل الرقابة إلى الهيئات الحكومية مثالاً يحتذى به في التنظيم والمساءلة الأكثر صرامة.

خفض التعريفات الجمركية وإزالة الحواجز الجمركية لمكافحة التهريب، وتعزيز السيولة، وتحسين اكتشاف الأسعار. كما أن توسيع نطاق الاتفاقيات التجارية، مثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات العربية المتحدة والهند، والسعي إلى إبرام اتفاقيات ثنائية من شأنه أن يضمن تجارة أكثر سلاسة وشفافية.

بدلاً من حظر تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق(ASGM)، ينبغي توفير التمويل المستهدف، والتدريب، وإمكانية الوصول إلى الأسواق الرسمية لتحسين السلامة، والمعايير البيئية، والتنمية الاقتصادية، مع الحد من التهريب.

يتعين على عمال المناجم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لخفض التكاليف، وتحسين الإنتاج، وتعزيز معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. كما يمكن أن تساعد التكنولوجيا عمال المناجم الحرفيين على التخلص من استخدام الزئبق.

يجب على شركات الاستثمار وشركات التكنولوجيا المالية تطوير منتجات رقمية تُمكّن المستثمرين الصغار والشباب في الأسواق الناشئة من الوصول إلى تداول الذهب، وتوسيع نطاق المشاركة في السوق.