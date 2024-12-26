الإمارات تضاعف إنتاج المجوهرات الذهبية خلال 5 سنوات

وقال "عبد الله"، الرئيس التنفيذي لشركة "مجوهرات جوهرة": "بصفتنا تجاراً، فإننا نركز على المجوهرات المصنوعة في الإمارات العربية المتحدة وننميها. التجارة ليست كافية بالنسبة لنا. لا نريد أن نكون تجاراً فقط، بل أيضاً مصنعين جادين. هدفنا للعام المقبل كصناعة هو أن نكون دولة رائدة في إنتاج المجوهرات. لقد ضاعفنا قدرتنا على التصنيع والإنتاج في 10 سنوات وسنضاعف ما نقوم به اليوم في السنوات الخمس المقبلة".