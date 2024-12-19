الأسواق
الإمارات تخفض أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأميركي
الإمارات تتبع السياسة النقدية الأميركية في ظل ربط الدرهم بالدولار
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن خفض سعر فائدة الودائع لليلة واحدة إلى 4.4%، بعد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وتتبع الإمارات العربية المتحدة السياسة النقدية الأميركية حيث أن الدرهم مرتبط بالدولار.
ويقول المحللون إن من المرجح أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تخفيف أعباء الديون على المستهلكين، حيث من المتوقع أن تصبح القروض أرخص.