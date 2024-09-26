الإمارات: القطع الذهبية الخفيفة تكتسب شعبية لارتفاع الأسعار
يواصل المصنعون في الإمارات العربية المتحدة إنتاج المزيد من المجوهرات الذهبية خفيفة الوزن مع زيادة الطلب على الحلي المعدنية الصفراء خفيفة الوزن بسبب ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في دبي.
ويقول مسؤولون تنفيذيون في الصناعة إن الطلب على المجوهرات المصنوعة من المعادن الثمينة التي يقل وزنها عن 15 جراماً مرتفع لأن المتسوقين لا يضغطون ميزانياتهم لشراء المجوهرات الذهبية.
وأشاروا إلى أن ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية أثر على المبيعات، حيث يحجم مشتري الاستثمار - وخاصة الآسيويين - في الوقت الحالي.
وارتفعت أسعار الذهب خلال الأشهر القليلة الماضية، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 322.75 درهم للجرام في دبي مساء الأربعاء. ومن بين العيارات الأخرى، تم تداول الذهب عيار 22 و21 و18 بسعر 298.75 درهم و289.25 درهم و248 درهم للجرام على التوالي.
وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 2664.68 دولار للأوقية (الأونصة)، بارتفاع 0.25 في المائة. وارتفعت الأسعار وسط توقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وعودة تدفقات الأموال إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.
انخفاض المبيعات يصل إلى %15
وقال توفيق عبد الله، رئيس مجلس إدارة جوهرة للمجوهرات: "لقد فاجأت أسعار الذهب الجميع، وأثرت بشدة على السوق. يقول الناس إنهم شاهدوا قطعة واحدة قبل شهر والآن أصبحت أغلى بنسبة 30 في المائة. لا يمكننا التحكم في ذلك. أثر ارتفاع الأسعار على الجميع في العمل وخاصة في تجارة الجملة. هناك تأثير كبير، بمتوسط 10-15 في المائة. وبسبب التنوع، كان تأثير ارتفاع الأسعار أقل علينا".
وقال إن هناك تغييراً كبيراً في صناعة المجوهرات من حيث الوزن مقارنة بما كانت عليه قبل عقد من الزمن.
وقال عبد الله في مقابلة مع صحيفة الخليج تايمز مؤخرا: "المجوهرات التي تم تصنيعها قبل 10 سنوات وما لدينا في السوق الآن، كل شيء انخفض وزنه بسبب السعر. إذا أنتج صائغو المجوهرات خاتمًا يزن 20 جرامًا، فلن يجدوا مشترين. لذلك، تحول كل مصنع إنتاجه إلى مجوهرات أخف وزنًا. قد تبدو الزينة متشابهة في التصميم، لكنها ستكون أخف وزنًا".
عدم تمديد الميزانيات
وقال "جون بول ألوكاس"، المدير العام لمجموعة جويالوكاس، إن الطلب على المجوهرات الذهبية خفيفة الوزن شهد ارتفاعاً ملحوظاً في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً.
"إن فهمنا هو أنه مع ارتفاع أسعار الذهب، يبحث العملاء عن خيارات أكثر بأسعار معقولة ... وهذا أصبح الآن شائعًا جدًا بين عشاق المجوهرات. هذه القطع تروق بشكل خاص للمشترين العصريين المهتمين بالأناقة والذين يريدون الاستمتاع بالذهب دون إرهاق ميزانياتهم"، كما قال.
وذكر ألوكاس أنه بسبب الطلب المرتفع، يركز المصنعون بشكل متزايد على المجوهرات خفيفة الوزن.
"واستجابة لتغير تفضيلات المستهلكين والمناخ الاقتصادي، فقد تكيفوا من خلال إنشاء تصميمات جديدة ومعقدة تستخدم كمية أقل من الذهب مع الحفاظ على جودتها الممتازة. والهدف هو تحقيق التوازن بين القدرة على تحمل التكاليف والتصميمات الرائعة، وضمان أنه حتى في سوق الذهب المرتفع الثمن، لا يزال بإمكان العملاء الوصول إلى قطع مصنوعة بشكل جميل"، كما قال.
قطع صغيرة مطلوبة
وقال جون بول ألوكاس إنهم يشهدون طلبًا مرتفعاً بشكل خاص على القطع التي يتراوح وزنها بين 5 إلى 15 جرامًا.
وقال المدير الإداري لمجموعة جويالوكاس: "توفر مجموعة الأوزان هذه توازنًا مثالياً بين الأناقة والقدرة على تحمل التكاليف والرقي، مما يجعلها خيارًا شائعاً بين عملائنا. يقدر المشترون أنه لا يزال بإمكانهم الاستمتاع بأناقة الذهب دون الالتزام المالي الذي تتطلبه القطع الأثقل وزنًا. يمتد هذا الاتجاه عبر فئات المجوهرات المختلفة، بما في ذلك القلائد والأساور والخواتم، حيث تستمر التصميمات الأخف وزنًا في جذب أولئك الذين يبحثون عن الرقي اليومي".
وقال "شاملال أحمد"، المدير العام للعمليات الدولية في مالابار للذهب والماس، إنه على الرغم من أن أسعار الذهب المرتفعة القياسية أثرت على الطلب على المجوهرات خفيفة الوزن، فإن هذه الزيادات في الأسعار تؤكد مكانة الذهب كأصل ذي قيمة عالية، مما يعني أن العملاء سيستفيدون من شراء المزيد من الذهب.
وقال "لمساعدة العملاء خلال موسم الأعياد، قدمنا عرضنا "ادفع مقدمًا بنسبة 10%"، مما يسمح لهم بتأمين أسعار الذهب الحالية من خلال دفع 10% فقط مقدمًا. وقد استفاد أكثر من 300 ألف مشترٍ من هذا البرنامج، الذي يضمن لهم القدرة على شراء المجوهرات بالسعر الثابت إذا ارتفعت الأسعار، أو الاستفادة من أسعار أقل إذا انخفضت الأسعار".