الإمارات: القطع الذهبية الخفيفة تكتسب شعبية لارتفاع الأسعار

وقال عبد الله في مقابلة مع صحيفة الخليج تايمز مؤخرا: "المجوهرات التي تم تصنيعها قبل 10 سنوات وما لدينا في السوق الآن، كل شيء انخفض وزنه بسبب السعر. إذا أنتج صائغو المجوهرات خاتمًا يزن 20 جرامًا، فلن يجدوا مشترين. لذلك، تحول كل مصنع إنتاجه إلى مجوهرات أخف وزنًا. قد تبدو الزينة متشابهة في التصميم، لكنها ستكون أخف وزنًا".