الإمارات: أسعار الذهب تواصل انخفاضها اليوم الجمعة

سجلت أسعار الذهب في الإمارات انخفاضاً إضافياً، اليوم الجمعة، حيث انخفض سعر الجرام بنحو درهمين منذ صباح الخميس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً إلى 329.25 درهماً مساء الجمعة، مقارنة بـ 331.25 درهماً عند افتتاح الأسواق الخميس، كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطاً وعيار 21 قيراطاً وعيار 18 قيراطاً إلى 304.75 درهماً و295.0 درهماً و253.0 درهماً على التوالي.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.17 بالمئة مساء الجمعة، ليبلغ 2729.68 دولار للأونصة.