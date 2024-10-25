الإمارات: أسعار الذهب تواصل انخفاضها اليوم الجمعة
سجلت أسعار الذهب في الإمارات انخفاضاً إضافياً، اليوم الجمعة، حيث انخفض سعر الجرام بنحو درهمين منذ صباح الخميس.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً إلى 329.25 درهماً مساء الجمعة، مقارنة بـ 331.25 درهماً عند افتتاح الأسواق الخميس، كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطاً وعيار 21 قيراطاً وعيار 18 قيراطاً إلى 304.75 درهماً و295.0 درهماً و253.0 درهماً على التوالي.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.17 بالمئة مساء الجمعة، ليبلغ 2729.68 دولار للأونصة.
وقال "باس كويمان"، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة "دي إتش إف كابيتال"، إن أسعار الذهب استمرت في الانخفاض يوم الجمعة بسبب جني الأرباح. وأضاف: "استقر الدولار، وتراوح عائد السندات لأجل عشر سنوات حول 4.2 في المائة، مما أدى إلى ابتعاد المستثمرين عن الذهب إلى حد ما. وقد يظل الذهب معرضاً للبيانات الاقتصادية الأمريكية بعد أن تحركت التوقعات نحو دورة خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي أصبحت اكثر مما كان متوقعاً".
وأضاف كويمان "إن تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة قد يكون ضاراً بالذهب. ونرى دعماً قوياً للذهب حول مستوى 2714 دولاراً ونتوقع أن يحافظ على زخمه الصعودي، بشرط أن يظل هذا المستوى السعري ثابتاً".
في الأسبوع المقبل، سوف تركز الأسواق على بيانات اقتصادية أميركية رئيسية قد تؤثر على معنويات وتوقعات مسار خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما قد يؤدي إلى بعض التقلبات في سوق الذهب.
ورغم هذه التقلبات قصيرة الأجل، قال إن الزخم الصعودي للذهب يظل قوياً، بدعم من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والمخاوف بشأن صراع أوسع نطاقاً.
وقال إن هذه العوامل تستمر في دعم جاذبية الذهب كملاذ آمن، إلى جانب حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأميركية المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بفوز ترامب المحتمل، مضيفاً أن التيسير المتوقع من جانب البنوك المركزية الكبرى يساهم أيضاً في الطلب على المعدن النفيس.