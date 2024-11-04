الإمارات: أسعار الذهب ترتفع مجدداً بعد انخفاضها من الذروة

وقال سامر حسن، كبير محللي السوق لدى "اكس اس دوت كوم" (xs.com)، أن العوامل الجيوسياسية قد تساهم في استمرار الارتفاع في أسعار الذهب، خاصة مع تزايد التقارير التي تُشير إلى احتمال شن إيران هجوماً على إسرائيل. وأوضح أن ذلك قد يُؤدي إلى اندلاع موجة جديدة من الهجمات والهجمات المُضادة، التي قد تُؤثر في نهاية المطاف على المرافق الاقتصادية وسلاسل التوريد، مما يُفاقم من حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.