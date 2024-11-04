الإمارات: أسعار الذهب ترتفع مجدداً بعد انخفاضها من الذروة
ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الاثنين، بعد أن تراجعت عن مستوياتها القياسية التي سجلتها الأسبوع الماضي.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً صباح اليوم 331.75 درهماً، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 331.5 درهماً. وبالنسبة للعيارات الأخرى، فقد تم تداول جرام الذهب عيار 22 قيراطاً عند 307.25 درهم، وعيار 21 قيراطاً عند 297.5 درهماً، وعيار 18 قيراطاً عند 255 درهماً.
وحقق الذهب يوم الخميس ارتفاعاً تاريخياً، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً إلى 337.25 درهماً إماراتياً، في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطاً إلى 312.25 درهماً إماراتياً.
فيما انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.26% ليصل إلى 2741.47 دولاراً للأوقية (الأونصة).
ويُعزى الارتفاع المُلفت في أسعار الذهب إلى عوامل رئيسية عدة، منها التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وحالة عدم اليقين التي تُخيّم على الانتخابات الأمريكية، بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وقال سامر حسن، كبير محللي السوق لدى "اكس اس دوت كوم" (xs.com)، أن العوامل الجيوسياسية قد تساهم في استمرار الارتفاع في أسعار الذهب، خاصة مع تزايد التقارير التي تُشير إلى احتمال شن إيران هجوماً على إسرائيل. وأوضح أن ذلك قد يُؤدي إلى اندلاع موجة جديدة من الهجمات والهجمات المُضادة، التي قد تُؤثر في نهاية المطاف على المرافق الاقتصادية وسلاسل التوريد، مما يُفاقم من حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.
وأوضح حسن أن ضعف أداء سوق الأسهم كان ليُعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن، حيث يتجه المُستثمرون نحو الأصول الآمنة في أوقات تراجع شهية المُخاطرة، وذلك بسبب النتائج الفصلية المُتباينة للشركات الكبرى والتوقعات السلبية للمُستقبل. إلا أن التدفقات النقدية الكبيرة نحو صناديق السندات قد تُعيق صعود أسعار الذهب، الذي لا يُقدّم عوائد مثل الفائدة أو الأرباح.
واستطرد قائلاً: "من جانب آخر، من المُرجّح أن يعزز عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، من جاذبية الذهب كملاذ آمن، خاصةً مع تقارب نتائج استطلاعات الرأي وعدم وجود مرشح مُتقدم بشكل واضح."