الإمارات:تراجع أسعار الذهب 5 دراهم للجرام خلال الأسبوع

هبطت أسعار الذهب في دبي اليوم الخميس إلى أدنى مستوى لها في نحو شهر، حيث تراجع المعدن الأصفر أكثر من اثنين بالمئة بعد إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تباطؤ في خفض أسعار الفائدة في عام 2025، مما أدى إلى انخفاضه إلى ما دون 2600 دولار للأونصة.

انخفض سعر الذهب عيار 24 قيراطاً صباح اليوم الخميس، حيث بلغ 315.75 درهماً للجرام عند افتتاح الأسواق، مقارنة بـ 316.5 درهماً للجرام مساء الأربعاء بتوقيت الإمارات. كما تراجع السعر بمقدار 5 دراهم للجرام حتى الآن هذا الأسبوع.

وعلى نحو مماثل، افتتحت أسعار الذهب عيار 22 و21 و18 قيراطاً على انخفاض عند 292.5 و283 و242.75 درهم للجرام على التوالي.