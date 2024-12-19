الإمارات:تراجع أسعار الذهب 5 دراهم للجرام خلال الأسبوع
هبطت أسعار الذهب في دبي اليوم الخميس إلى أدنى مستوى لها في نحو شهر، حيث تراجع المعدن الأصفر أكثر من اثنين بالمئة بعد إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تباطؤ في خفض أسعار الفائدة في عام 2025، مما أدى إلى انخفاضه إلى ما دون 2600 دولار للأونصة.
انخفض سعر الذهب عيار 24 قيراطاً صباح اليوم الخميس، حيث بلغ 315.75 درهماً للجرام عند افتتاح الأسواق، مقارنة بـ 316.5 درهماً للجرام مساء الأربعاء بتوقيت الإمارات. كما تراجع السعر بمقدار 5 دراهم للجرام حتى الآن هذا الأسبوع.
وعلى نحو مماثل، افتتحت أسعار الذهب عيار 22 و21 و18 قيراطاً على انخفاض عند 292.5 و283 و242.75 درهم للجرام على التوالي.
على الصعيد العالمي، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 2609.24 دولاراً للأونصة، مسجلاً انخفاضاً بنحو واحد في المئة. وهبط الذهب الأصفر إلى 2589 دولاراً قبل أن يتعافى مجدداً ليصل إلى ما يزيد قليلاً عن 2600 دولار للأونصة.
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خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة يوم الأربعاء بمقدار 25 نقطة أساس، وألمح إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين في عام 2025. وفي الوقت نفسه، يفضل المستثمرون اتباع نهج الانتظار والترقب قبل عودة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض الشهر المقبل.
وقال باس كويمان الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة دي إتش إف كابيتال إن الاهتمام تحول إلى توقعات مسار أسعار الفائدة في العام المقبل.
وأضاف: "على المستوى العالمي، قد تؤثر قرارات السياسة النقدية في المملكة المتحدة واليابان على السوق. بالإضافة إلى ذلك، قد يكتسب الذهب المزيد من الزخم الصعودي مع استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية في دعم أدائه".