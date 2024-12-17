"الأوراق المالية"تحذر المستثمرين من وثائق تمويل مزورة
ناشدت هيئة الأوراق المالية والسلع جميع المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر في تعاملاتهم المالية، وذلك في أعقاب رصدها لعمليات تزوير طالت وثائق مالية منسوبة للهيئة، نفذها أفراد مجهولون.
وأوضحت الهيئة في بيان تحذيري لها أنّ هذه الوثائق المزورة تتعلق بخدمات التمويل والقروض، ولا تمتّ بصلة إلى أي من الخدمات والأنشطة التي تقدمها الهيئة.
وشدّدت الهيئة على ضرورة التحقق من هوية الشركة أو الكيان قبل إجراء أي تعاملات معه، والتأكد من صحة بيانات الاتصال الخاصة به.
يمكن العثور على قائمة بالشركات المرخصة على الموقع الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع. ويمكن مراجعة قاعدة البيانات هذه للتحقق من شرعية الكيان.
وتُعتبر هيئة الأوراق المالية والسلع الجهة الحكومية المنظمة والمشرفة على الأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.