استقرار أسعار الذهب في دبي وسط ترقب لسياسات ترامب الاقتصادية

كما أشار "راشد حاجييف"، مؤسس وكبير المحللين في شركة "آر إم كابيتال"، إلى أن الذهب لا يزال يواجه صعوبات في الأيام الأخيرة من العام، على الرغم من أنه سيُنهي عام 2024 بمكاسب تقارب 27%.