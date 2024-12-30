استقرار أسعار الذهب في دبي وسط ترقب لسياسات ترامب الاقتصادية
شهدت أسعار الذهب في دبي استقراراً مع افتتاح السوق في أول أيام التداول لهذا الأسبوع.
وبحلول الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات، استقر سعر الذهب عيار 24 قيراطاً عند 317.5 درهماً للجرام، وسعر الذهب عيار 22 قيراطاً عند 294 درهماً للجرام. وفي التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، بلغ سعر الذهب عيار 21 قيراطاً 284.5 درهماً للجرام، وسعر الذهب عيار 18 قيراطاً 244 درهماً للجرام.
وعلى الصعيد العالمي، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2623.16 دولاراً للأوقية، بزيادة 0.04%.
وقد ارتفعت أسعار المعدن الأصفر في وقت سابق من اليوم مع ترقب المستثمرين لتوقعات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وسياسات "دونالد ترامب" بشأن التعريفات الجمركية. وتتوقع الأسواق تحولاً كبيراً في السياسات عندما يتولى "ترامب" السلطة، وخاصة فيما يتعلق بالتغييرات الضريبية والتعريفات الجمركية.
ويعتقد مسؤولون تنفيذيون في الصناعة أن هذه العوامل ستحدد اتجاه أسعار الذهب في الأشهر المقبلة.
كما أشار "راشد حاجييف"، مؤسس وكبير المحللين في شركة "آر إم كابيتال"، إلى أن الذهب لا يزال يواجه صعوبات في الأيام الأخيرة من العام، على الرغم من أنه سيُنهي عام 2024 بمكاسب تقارب 27%.
وأكد "كلفن وونغ"، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى "أواندا"، أن التوترات الجيوسياسية كانت الوقود المُحرك لصعود الذهب هذا العام، وستظل تلعب دوراً مهماً في عام 2025، ويرجع ذلك أساساً إلى وصول ترامب إلى السلطة.