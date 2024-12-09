استقرار أسعار الذهب في دبي مع بداية الأسبوع
حافظت أسعار الذهب في أسواق دبي على استقرارها مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، أول أيام الأسبوع.
وبحسب بيانات مجموعة دبي للمجوهرات، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً إلى 319.25 درهماً صباح اليوم الاثنين، مقارنة بـ 319.0 درهماً للجرام عند إغلاق الأسواق الأسبوع الماضي. أما بالنسبة للعيارات الأخرى، فقد استقر سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطاً عند 295.5 درهماً، بينما شهد سعر جرام الذهب عيار 21 قيراطاً وعيار 18 قيراطاً زيادة طفيفة ليصلا إلى 286.25 درهماً و245.25 درهماً على التوالي.
كما ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.22% ليصل إلى 2638.94 دولاراً للأوقية.
وأشار "روبن فيريرا"، مدير قسم العمليات البرتغالي لدى "فلو كوميونيتي" (FlowCommunity)، إلى أن الذهب حافظ على استقراره ضمن نطاق سعري محدد منذ الأسبوع الماضي، نتيجة لالتزام المستثمرين الحذر ترقباً لصدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة.
وفيما يخص توقعات خفض أسعار الفائدة، تشير تقديرات الأسواق الحالية إلى احتمالية خفضها بمقدار 25 نقطة أساس بنسبة 68.5%.
وقال "فيريرا": "تشير التعليقات الأخيرة الصادرة عن أعضاء بارزين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ومن بينهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول"، إلى أنه على الرغم من توقعات خفض أسعار الفائدة، إلا أن البنك المركزي لا يزال حذراً بشأن توقيت هذا الخفص. هذا الحذر، إلى جانب المخاوف المتعلقة بإمكانية زيادة الضغوط التضخمية نتيجة لسياسات الضرائب والرسوم الجمركية التي اقترحها "ترامب"، قد يؤدي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على الذهب. ومع ذلك، لا تزال هناك عوامل أخرى تدعم استقرار أسعار الذهب".
وتابع "فيريرا" قائلاً: "تساهم التوترات الجيوسياسية في مختلف أنحاء العالم في زيادة الطلب على الملاذات الآمنة، كما أن المخاوف بشأن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية المقترحة على النمو الاقتصادي العالمي تعزز الاهتمام بأصول الملاذ الآمن، حيث تعمل مخاطر الحرب التجارية المتزايدة على تقليل الرغبة في الاستثمارات الأكثر خطورة".