استقرار أسعار الذهب في دبي مع بداية الأسبوع

وقال "فيريرا": "تشير التعليقات الأخيرة الصادرة عن أعضاء بارزين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ومن بينهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول"، إلى أنه على الرغم من توقعات خفض أسعار الفائدة، إلا أن البنك المركزي لا يزال حذراً بشأن توقيت هذا الخفص. هذا الحذر، إلى جانب المخاوف المتعلقة بإمكانية زيادة الضغوط التضخمية نتيجة لسياسات الضرائب والرسوم الجمركية التي اقترحها "ترامب"، قد يؤدي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على الذهب. ومع ذلك، لا تزال هناك عوامل أخرى تدعم استقرار أسعار الذهب".