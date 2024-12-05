استقرار أسعار الذهب في دبي مع افتتاح الأسواق
سجلت أسعار الذهب استقراراً ملحوظاً مع افتتاح أسواق دبي اليوم الخميس، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً انخفضاً طفيفاً إلى 320.25 درهماً عند الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات، مقارنة بـ 320.50 درهماً عند إغلاق الأسواق يوم الأربعاء. ومن بين الأنواع الأخرى، بيعت عيارات 22 و 21 و 18 قيراطاً بسعر 296.5 و 287.25 و 246 درهماً للجرام على التوالي.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2647.17 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 9.15 صباحاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
ووفقاً للرئيس التنفيذي ومدير الأصول في" دي إتش إف كابيتال، "باس كويمان" فإن تداول الذهب يستمر ضمن نطاق ضيق مع تبني الأسواق موقفاً حذراً قبل صدور بيانات التوظيف في الولايات المتحدة، وتصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المرتقبة.
قال: "إن تصريحات باول، التي ستصدر قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 18 ديسمبر، تحظى بترقب كبير للحصول على معلومات حول نهج البنك المركزي في تعديل أسعار الفائدة. إن النبرة المتحفظة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تؤكد على حالة عدم اليقين المحيطة باتجاه السياسة."
ويراقب المشاركون في السوق عن كثب التأثير المحتمل لإعادة انتخاب دونالد ترامب، مع توقعات بأن السياسات المالية التوسعية قد تزيد من ضغوط التضخم. وقال: "لقد أدى ذلك إلى تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يتبع نهجاً متحفظاً أكثر في خفض أسعار الفائدة، وربما يمتد إلى عام 2025، وهو ما قد يؤثر سلباً على الذهب."
في الوقت نفسه، قد يواصل الذهب تلقي الدعم في ظل مواجهة المتداولين لمخاطر جيوسياسية هامة، مثل المخاوف بشأن ترتيبات التعريفات الجمركية التي يقترحها الرئيس المنتخب ترامب، وعدم الاستقرار السياسي في كل من كوريا الجنوبية وفرنسا. هذه العوامل قد تدعم الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي الأوسع.