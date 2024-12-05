استقرار أسعار الذهب في دبي مع افتتاح الأسواق

ويراقب المشاركون في السوق عن كثب التأثير المحتمل لإعادة انتخاب دونالد ترامب، مع توقعات بأن السياسات المالية التوسعية قد تزيد من ضغوط التضخم. وقال: "لقد أدى ذلك إلى تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يتبع نهجاً متحفظاً أكثر في خفض أسعار الفائدة، وربما يمتد إلى عام 2025، وهو ما قد يؤثر سلباً على الذهب."