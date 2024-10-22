استقرار أسعار الذهب في دبي بعد مكاسب قوية أمس
اليوم الثلاثاء، استقرت أسعار الذهب عند افتتاح أسواق دبي بعد مكاسب قوية بالأمس.
وأظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات افتتاح الذهب عيار 24 عند 331 درهماً للجرام، بينما بيع الذهب عيار 22 و 21 و 18 بسعر 306.5 و 296.75 و 254.5 درهماً للجرام على التوالي.
وارتفع المعدن الأصفر بمقدار 1.5 درهم للجرام في يوم الاثنين مع استقرار الأسعار العالمية فوق 2700 دولار للأونصة.
ووصل سعر الذهب في المعاملات الفورية صباح الثلاثاء إلى 2734.11 دولار للأونصة، بارتفاع 0.46 بالمئة عند الساعة 9.10 صباحاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
وارتفع سعر الذهب هذا العام، مدفوعاً بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والطلب من الصين، وخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وقد حقق الذهب مكاسب بنسبة 37.5% في العام الماضي.
وقال "مايكل براون"، كبير استراتيجيي الأبحاث في "بيبرستون"، إن الذهب سجل ارتفاعاً قياسياً جديداً، مواصلاً مكاسبه فوق 2700 دولار للأونصة. وأضاف "براون": "لا يزال الارتفاع محيراً، مع استمرار المحركات التقليدية للمعدن الأصفر في الإشارة إلى الاتجاه المعاكس، على الرغم من أن الزخم الصعودي الحالي قوي بما يكفي إلا أنني لن أستسلم للإغراء للتداول ضد الاتجاه السائد في السوق إلى الآن".
وفي الآونة الأخيرة، دفعت حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأميركية المستثمرين إلى التوجه نحو المعدن الأصفر كملاذ آمن.
وأضاف "براون": "يجب علينا أيضاً أن نأخذ في الاعتبار أن الاختلافات الأساسية بين المرشحين قليلة نسبياً. ويتركز الاختلاف الأكثر أهمية على التنظيم (ترامب = إلغاء التنظيم، هاريس = تنظيم أقوى، في انتظار تشكيل الكونجرس)، مع تشابه وجهات النظر حول السياسة المالية والنقدية على ما يبدو. ونتيجة لذلك، وخاصة في مجالي الصرف الأجنبي والمؤسسات المالية، من الصعب أن نتخيل حدوث تغيير مطول في توقعات من سيفوز بالبيت الأبيض، حيث من المقرر أن يظل "الأداء المتفوق للولايات المتحدة" هو الموضوع السائد لبعض الوقت في المستقبل".