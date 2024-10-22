استقرار أسعار الذهب في دبي بعد مكاسب قوية أمس

اليوم الثلاثاء، استقرت أسعار الذهب عند افتتاح أسواق دبي بعد مكاسب قوية بالأمس.

وأظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات افتتاح الذهب عيار 24 عند 331 درهماً للجرام، بينما بيع الذهب عيار 22 و 21 و 18 بسعر 306.5 و 296.75 و 254.5 درهماً للجرام على التوالي.