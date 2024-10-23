استقرارأسهم 'أبوظبي للتموين' بعد إدراجها في السوق المالي
حافظت أسهم شركة "أبوظبي الوطنية للتموين" على استقرارها بعد إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الأربعاء، حيث تراوحت التداولات ضمن نطاق 1% فقط خلال الساعة الأولى. وبلغ سعر السهم 0.961 درهم في تمام الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت الإمارات، مُقارنةً بسعر الطرح الأولي البالغ 0.96 درهم.
وكانت شركة "أبوظبي الوطنية للتموين" آخر شركة في الإمارات تطرح أسهمها للاكتتاب العام، حيث جمعت 864 مليون درهم إماراتي في وقت سابق من هذا الشهر.
وحددت الشركة سعر الطرح النهائي لأسهمها عند 0.96 درهم للسهم، وهو الحد الأقصى لنطاق سعر الطرح الذي أُعلن عنه سابقاً.
وكانت الشركة قد طرحت 900 مليون سهم للاكتتاب العام، ما يُمثل 40% من رأس مالها المصرح به، بقيمة سوقية بلغت 2.16 مليار درهم وقت الإدراج.
وفي هذا الصدد، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية هامشياً في التعاملات المبكرة ليصل إلى 9243.98 نقطة، بانخفاض طفيف بنسبة 0.026%.
وأكد "كلايف كاولي"، الرئيس التنفيذي لشركة "أبوظبي الوطنية للتموين"، في وقت سابق على التزام الشركة القوي باقتناص الفرص الجديدة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مع الحفاظ على تركيزها على التميز والابتكار في قطاع خدمات التموين والدعم. وأضاف: "نتطلع إلى المستقبل ونرحب بمساهمينا الجدد، ونعدهم بتحقيق كل من سياسة توزيع الأرباح الجذابة وخطط النمو الطموحة".