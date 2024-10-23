استقرارأسهم 'أبوظبي للتموين' بعد إدراجها في السوق المالي

وأكد "كلايف كاولي"، الرئيس التنفيذي لشركة "أبوظبي الوطنية للتموين"، في وقت سابق على التزام الشركة القوي باقتناص الفرص الجديدة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مع الحفاظ على تركيزها على التميز والابتكار في قطاع خدمات التموين والدعم. وأضاف: "نتطلع إلى المستقبل ونرحب بمساهمينا الجدد، ونعدهم بتحقيق كل من سياسة توزيع الأرباح الجذابة وخطط النمو الطموحة".