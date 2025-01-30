ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بدبي اليوم
ارتفعت أسعار الذهب قليلاً عند افتتاح أسواق دبي اليوم الخميس، وأظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات أن سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً افتتح عند 334.25 درهماً صباح اليوم الخميس، بارتفاع 0.25 درهماً للجرام، في حين افتتح جرام الذهب عيار 22 قيراطاً، وعيار 21 قيراطاً، وعيار 18 قيراطاً عند 309.5 درهماً، و299.5 درهماً، و256.75 درهماً للجرام على التوالي.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.28% ليصل إلى 2760.97 دولاراً للأونصة مع تركيز المستثمرين على سياسات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وبيانات التضخم في الولايات المتحدة.
ويتطلع السوق أيضاً إلى بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر، والتي من المقرر أن تصدر يوم الجمعة لقياس مسار التضخم.
وأبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والمصرف المركزي الإماراتي أسعار الفائدة دون تغيير يوم أمس الأربعاء. وترك الاحتياطي الفيدرالي نطاقه المستهدف بين 4.25% و4.5%.
وقال "باس كويمان"، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة "دي إتش إف كابيتال"، إن أسعار المعادن الثمينة شهدت حركة محدودة حيث أدّت حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية إلى تفاقم التوترات في السوق.
وأضاف: "خطط البيت الأبيض لتطبيق الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها سابقاً على كندا والمكسيك اعتباراً من الأول من فبراير قد تؤثر بقوة على السوق. وفي هذا الصدد، قد يظل المتداولون منتبهين للتطورات الجديدة".