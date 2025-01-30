ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بدبي اليوم

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً عند افتتاح أسواق دبي اليوم الخميس، وأظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات أن سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً افتتح عند 334.25 درهماً صباح اليوم الخميس، بارتفاع 0.25 درهماً للجرام، في حين افتتح جرام الذهب عيار 22 قيراطاً، وعيار 21 قيراطاً، وعيار 18 قيراطاً عند 309.5 درهماً، و299.5 درهماً، و256.75 درهماً للجرام على التوالي.