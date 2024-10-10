ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بدبي اليوم

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من الربع هذا العام، بدعم من الطلب على الملاذ الآمن من التوترات الجيوسياسية، وعمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية، وتفاؤل خفض أسعار الفائدة. وبعد أن بلغ أعلى مستوى على الإطلاق قبل بضعة أسابيع، تعرض المعدن الأصفر لضغوط، حيث خسر 4 دراهم للجرام في يوم واحد يوم الثلاثاء.