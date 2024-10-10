ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بدبي اليوم
ارتفعت أسعار الذهب قليلا عند افتتاح التعاملات في دبي اليوم الخميس.
وبحلول الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات، ارتفع سعر الذهب عيار 24 قيراطاً نصف درهم إلى 316.50 درهم للجرام، فيما افتتحت العيارات الأخرى عيار 22 و21 و18 قيراطاً عند 293 و283.75 و243.25 درهم للجرام على التوالي.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 2614.15 دولار للأوقية (الأونصة)، بارتفاع 0.22 بالمئة في الساعة 9.10 صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
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وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من الربع هذا العام، بدعم من الطلب على الملاذ الآمن من التوترات الجيوسياسية، وعمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية، وتفاؤل خفض أسعار الفائدة. وبعد أن بلغ أعلى مستوى على الإطلاق قبل بضعة أسابيع، تعرض المعدن الأصفر لضغوط، حيث خسر 4 دراهم للجرام في يوم واحد يوم الثلاثاء.
وقال "فيجاي فاليشا"، كبير مسؤولي الاستثمار في سنتشري فاينانشال، إن الذهب يتداول عند مستويات أقل مع ارتفاع الدولار في الأيام الأخيرة وسط توقعات بوتيرة أكثر اعتدالا لتيسير السياسة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
"تتوقع الأسواق الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في عام 2024، انخفاضًا من 75 نقطة أساس قبل أسبوعين فقط. هناك فرصة بنسبة 87 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر بعد أن خفف تقرير الوظائف غير الزراعية الأخير من المخاوف بشأن ضعف سوق العمل. ونتيجة لذلك، يُظهر الدولار الأمريكي أطول سلسلة مكاسب له منذ أبريل 2022، مما يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى،" قال فاليشا.
وبحسب مجلس الذهب العالمي، شهدت صناديق الذهب المتداولة في البورصة العالمية المدعومة فعليا تدفقات صافية للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر/أيلول، حيث بلغت 1.4 مليار دولار.
وأضاف أن "المتداولين سيترقبون محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وبيانات مؤشر أسعار المستهلك للحصول على المزيد من الأدلة حول مسار البنك المركزي".