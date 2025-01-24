ارتفاع الذهب في دبي: عيار 22 يتجاوز 310 دراهم للجرام

"ومع قدوم ترامب الثاني، فإن هذا التطور لا يظهر أي علامات على التلاشي، نظراً للمخاطر المحتملة في أن تتسبب الرسوم الجمركية في ارتفاع التضخم وإضعاف الدولار في نهاية المطاف، وبالتالي إزالة عقبة تقف في طريق تحقيق المزيد من المكاسب".