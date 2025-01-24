ارتفاع الذهب في دبي: عيار 22 يتجاوز 310 دراهم للجرام
واصل الذهب ارتفاعه، اليوم الجمعة، ليرتفع سعر عيار 22 في دبي إلى أكثر من 310 دراهم للجرام.
وبحسب مجموعة دبي للمجوهرات، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً 335.75 درهماً، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطاً 310.75 درهماً. ومن بين العيارات الأخرى، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 قيراطاً وعيار 18 قيراطاً 301 درهم و258 درهماً على التوالي.
عالمياً، تم تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 2771.01 دولار للأوقية، بارتفاع 0.52 بالمئة بسبب حالة عدم اليقين بشأن سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ودعواته لخفض أسعار الفائدة.
وقال "أولي هانسن"، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في "ساكسو بنك"، إن المعدن الأصفر ارتفع بقوة هذا الأسبوع. وتسارعت الحركة بعد كسر الثبات عند 2725 دولاراً، مما مهد الطريق لإعادة اختبار أعلى مستوى قياسي سجله العام الماضي عند 2790 دولارا.
وأكد مجدداً وجهة النظر الصعودية التي يتبناها بنك ساكسو منذ فترة طويلة بشأن الذهب والفضة.
وقال هانسن: "لا يزال الطلب على المعادن الاستثمارية مدفوعاً بالمشهد الجيوسياسي الغامض، حيث دفعت التوترات العالمية والتحولات الاقتصادية المستثمرين إلى البحث عن أصول أكثر أماناً".
"ومع قدوم ترامب الثاني، فإن هذا التطور لا يظهر أي علامات على التلاشي، نظراً للمخاطر المحتملة في أن تتسبب الرسوم الجمركية في ارتفاع التضخم وإضعاف الدولار في نهاية المطاف، وبالتالي إزالة عقبة تقف في طريق تحقيق المزيد من المكاسب".