ارتفاع التحويلات المالية إلى الهند والفلبين بعد الانتخابات الأمريكية

وقال أديب أحمد، المدير العام لشركة لولو المالية القابضة: "لقد كان للانتخابات الأمريكية الأخيرة تأثير عميق على الأسواق المالية العالمية، حيث دفعت الدولار الأمريكي إلى الارتفاع وأدت إلى انخفاض حاد في العديد من العملات الآسيوية. وقد أدى هذا التحول إلى زيادة في أحجام التحويلات المالية خاصة في الإمارات العربية المتحدة، حيث استغل العملاء أسعار الصرف المواتية لإرسال الأموال إلى وطنهم. كما ارتفعت التحويلات المالية من الإمارات العربية المتحدة إلى الهند، مع ملاحظة زيادات في ممرات أخرى أيضًا".