ارتفاع التحويلات المالية إلى الهند والفلبين بعد الانتخابات الأمريكية

ارتفعت التحويلات المالية من الإمارات ا مع هبوط العملات الآسيوية بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بشكل حاسم في الانتخابات الوطنية الأميركية الأسبوع الماضي.
وقال ممثل من تطبيق "بوتيم" : "لقد لاحظنا زيادة في التحويلات المالية إلى الهند والفلبين. لقد شهدنا زيادة بنسبة ثلاثة في المائة في أرقام المعاملات إلى الهند وزيادة بنسبة أربعة في المائة في أرقام المعاملات بالبيزو الفلبيني خلال الأيام الاثني عشر الأولى من نوفمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة في 24 أكتوبر".
وأضاف : "نظرًا لأن الروبية النيبالية تتحرك جنبًا إلى جنب مع الروبية الهندية، فقد وصل سعر الدولار الأمريكي/الروبية النيبالية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 135.79 في نوفمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، لاحظنا زيادة بنسبة 36 في المائة في أرقام المعاملات من سبتمبر إلى أكتوبر. كما زادت معاملات بنغلاديش أيضًا بنسبة 32 في المائة على أساس شهري".
وانخفضت قيمة الروبية الهندية يوم الاثنين إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، مع احتمال تدخل بنك الاحتياطي الهندي (RBI) للمساعدة في انخفاض أكثر حدة.
وقال أديب أحمد، المدير العام لشركة لولو المالية القابضة: "لقد كان للانتخابات الأمريكية الأخيرة تأثير عميق على الأسواق المالية العالمية، حيث دفعت الدولار الأمريكي إلى الارتفاع وأدت إلى انخفاض حاد في العديد من العملات الآسيوية. وقد أدى هذا التحول إلى زيادة في أحجام التحويلات المالية خاصة في الإمارات العربية المتحدة، حيث استغل العملاء أسعار الصرف المواتية لإرسال الأموال إلى وطنهم. كما ارتفعت التحويلات المالية من الإمارات العربية المتحدة إلى الهند، مع ملاحظة زيادات في ممرات أخرى أيضًا".
وأوضح أن المغتربين استجابوا بشكل إيجابي للتغيرات التي شهدتها السوق. وقال: "إن القدرة على تعظيم قيمة الأموال المحولة إلى الأسر والمجتمعات في بلدانهم الأصلية تؤكد على الدور الحاسم الذي تلعبه خدمات التحويلات المالية الفعّالة خلال مثل هذه التحولات الاقتصادية".
ولكن وفقًا للخبراء، ربما لم يحن الوقت بعد للتحويل. وقال "فيجاي فاليشا"، كبير مسؤولي الاستثمار في سنتشري فاينانشال: "بشكل عام، عزز انتخاب دونالد ترامب بشكل كبير القصة الصعودية للدولار، والتي أخذت في الحسبان بالفعل التغيرات الكبيرة المتصورة في المسار المتوقع لمزيج السياسة المالية والنقدية الأمريكية وقضايا التعريفات الجمركية الوشيكة". "مع اقتراب عام 2025، يبدو أن الدولار يواصل ركوب اتجاه صعودي مؤكد. لذا، سيكون من الأفضل الانتظار لفترة قبل التحويل".
وقد أيد "نافيد علي"، مدير التمويل في بنك زاند الرقمي، تعليقاته. وقال: "من المرجح أن يظل الدولار الأمريكي قوياً في الأمد القريب. ونظراً لأسعار الفائدة المرتفعة التي يفرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي والظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة، فإن هذا من المحتمل أن يفرض ضغوطاً على العملات مثل الروبية والبيزو والعملات الأخرى. احتفظ بالعملة إذا كنت على استعداد للانتظار للحصول على أسعار أفضل ويمكنك تحمل مخاطر المزيد من الانخفاض".
وبحسب نافيد، فإن التوقعات قصيرة الأجل للعديد من العملات بما في ذلك الروبية والبيزو ستعتمد على عوامل متعددة. "وتشمل هذه العوامل، على سبيل المثال لا الحصر، الاتجاهات الاقتصادية العالمية، والديناميكيات الإقليمية، والعوامل المحلية مثل التضخم، وأسعار الفائدة، والنمو الاقتصادي، والمخاطر الجيوسياسية. وباختصار، فإن الدولار الأمريكي القوي سيستمر في تكثيف الضغوط على قيمة الروبية والبيزو والعملات الأخرى العائمة في الشرق الأوسط".
وأوضح فيجاي كيف تتطور السوق العالمية الآن. وقال: "أصبحت الهزات الارتدادية لزلزال ترامب أكثر وضوحًا الآن". "ارتفع الدولار بشكل أكبر يوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى له منذ قفز مقابل اليورو بعد التهديد بفرض رسوم جمركية من قبل دونالد ترامب. وقد تتأثر المزيد من العملات بشكل أكبر بدخول التعريفات الجمركية الجديدة لترامب حيز التنفيذ، وخاصة اليوان الصيني. يريد الرئيس الأمريكي المنتخب رفع الضرائب على الواردات إلى 20 في المائة على المنتجات التي تدخل البلاد، حتى تلك القادمة من الاتحاد الأوروبي، ووعد برفعها إلى 60 في المائة على الواردات القادمة من الصين".
وأضاف أن الدرهم الإماراتي سيستفيد كثيرا تحت قيادة ترامب نظرا لارتباطه بالدولار الأمريكي.