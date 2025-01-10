ارتفاع أسعار الذهب في دبي: عيار 22 يصل إلى 300.5 درهم
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في دبي، ليتجاوز سعر غرام الذهب عيار 22 مستوى 300 درهم مرة أخرى، الجمعة.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً بواقع درهم واحد إلى 324.5 درهم، فيما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطاً إلى 300.5 درهم، بارتفاع 0.75 درهم، وذلك وفقاً لبيانات مجموعة دبي للمجوهرات.
وفي بقية الأصناف، ارتفعت أسعار الذهب عيار 21 و18 إلى 290.75 و249.25 درهماً للجرام على التوالي.
عالمياً، تم تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 2679.64 دولار للأونصة، بارتفاع 0.31 بالمئة في فترة ما بعد الظهر.
وقال جورج بافيل، المدير العام لشركة "ناجا.كوم" في الشرق الأوسط، إن الذهب واصل زخمه الإيجابي، مسجلاً جلسته الثالثة على التوالي من المكاسب، مدفوعاً بالطلب عليه كملاذ آمن.
وقال إن الأسواق تحلل بعناية التأثيرات الاقتصادية والتضخمية المحتملة للسياسات التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في الوقت الذي يستعد فيه لتولي منصبه في العشرين من يناير/كانون الثاني. ومن بين الأمور المثيرة للقلق بشكل خاص التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب، والتي قد تؤدي إلى تفاقم التوترات التجارية وزيادة التضخم. وقد تدفع حالة عدم اليقين المتزايدة أسعار الذهب إلى الارتفاع.
ومع ذلك، كشفت محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخيرة أن صناع السياسات ما زالوا يراقبون ضغوط الأسعار المستمرة، وخاصة في ضوء سياسات ترامب المتوقعة. وأضاف بافيل: "في هذا الصدد، قد تؤثر السياسة النقدية الأكثر تشدداً على الذهب".
وفي الوقت نفسه، تظل مشتريات البنوك المركزية قوة إيجابية للسوق، مع الطلب القوي، كما رأينا مع البنك المركزي الصيني هذا الأسبوع، مما يشير إلى اهتمام أوسع بالذهب كأصل استراتيجي.
كما قال بافيل: "يتجه المشاركون في السوق الآن نحو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، والذي قد يوفر رؤى حاسمة حول قرارات أسعار الفائدة المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وقد يؤدي إلى تقلبات إضافية في أسعار الذهب. وفي الوقت نفسه، قد يحد الدولار القوي وعوائد سندات الخزانة المرتفعة من المكاسب".