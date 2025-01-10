ارتفاع أسعار الذهب في دبي: عيار 22 يصل إلى 300.5 درهم

وقال إن الأسواق تحلل بعناية التأثيرات الاقتصادية والتضخمية المحتملة للسياسات التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في الوقت الذي يستعد فيه لتولي منصبه في العشرين من يناير/كانون الثاني. ومن بين الأمور المثيرة للقلق بشكل خاص التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب، والتي قد تؤدي إلى تفاقم التوترات التجارية وزيادة التضخم. وقد تدفع حالة عدم اليقين المتزايدة أسعار الذهب إلى الارتفاع.