ارتفاع أسعار الذهب في دبي إلى 324 درهماً للجرام عيار 24
ارتفعت أسعار الذهب عند افتتاح أسواق دبي اليوم الأربعاء، حيث وصل سعر الجرام من عيار 22 قيراطاً إلى 300 درهم.
ووفقاً لبيانات مجموعة دبي للمجوهرات، فقد ارتفع سعر الذهب عيار 24 قيراطاً في دبي صباح اليوم ليصل إلى 324 درهماً للجرام، مقارنة بـ 322.50 درهماً عند إغلاق التداول مساء أمس.
وارتفع أيضاً سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطاً بنحو 0.5 درهم ليصل إلى 300 درهم، في حين ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 قيراطاً إلى 290.50 درهماً وعيار 18 قيراطاً إلى 249 درهماً.
وعالمياً، تم تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 2675.73 دولاراً للأوقية، بارتفاع بنسبة 0.26%.
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وأشارت رانيا "جول"، محللة السوق البارزة لدى "إكس إس دوت كوم" (XS.com)، إلى أن الذهب شهد انخفاضاً ملحوظاً في بداية الأسبوع، حيث اقترب سعره من مستوى 2671 دولاراً. ومع ذلك، لم ينجح في الاستمرار في هذا الاتجاه الهبوطي.
وأوضحت أن "هذا الأداء السلبي للذهب يعود إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، من أبرزها التوقعات المتشددة للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار الأمريكي إلى مستويات قياسية، مما يُشكّل ضغوطاً إضافية على أسعار الذهب. وتشير هذه العوامل إلى تفضيل السوق للأصول المُدرّة للعائد في ظل ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة".
ومن ناحية أخرى، أشارت "جول" إلى أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، سواء في أوكرانيا أو الشرق الأوسط، تُعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن.
كما أكدت أن هذه التوترات الجيوسياسية تحد من الخسائر المحتملة للذهب من خلال دعم الطلب عليه كملاذ آمن في أوقات الأزمات، مشيرة إلى أن هذه العوامل تمثل دعامة أساسية لأسعار الذهب. إلا أنها أوضحت أنها غير كافية في الوقت الحالي لمواجهة الضغوط الهبوطية الناجمة عن السياسات النقدية المتشددة.