ارتفاع أسعار الذهب في دبي إلى 324 درهماً للجرام عيار 24

كما أكدت أن هذه التوترات الجيوسياسية تحد من الخسائر المحتملة للذهب من خلال دعم الطلب عليه كملاذ آمن في أوقات الأزمات، مشيرة إلى أن هذه العوامل تمثل دعامة أساسية لأسعار الذهب. إلا أنها أوضحت أنها غير كافية في الوقت الحالي لمواجهة الضغوط الهبوطية الناجمة عن السياسات النقدية المتشددة.