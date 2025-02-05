ارتفاع أسعار الذهب في دبي إلى مستويات قياسية جديدة

كما قالت"وفي هذا السياق، يظل السؤال الرئيسي قائماً: هل يستطيع الذهب كسر مستوياته القياسية مرة أخرى، أم أن الضغوط الاقتصادية ستدفعه للانخفاض؟ وفي رأيي، فإن قرار ترامب الأخير بتعليق الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا بعد التوصل إلى اتفاق بشأن أمن الحدود قد عزز ثقة المستثمرين في الأسواق المالية التقليدية، مما أدى إلى زيادة طفيفة في الرغبة بالمخاطرة".

"إن هذا التحول نحو الأصول الأكثر خطورة يضغط على الذهب، مما يقلل من جاذبيته كملاذ آمن. وفي الوقت نفسه، أعتقد أن موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تشدداً ساعد في دفع عوائد السندات الأمريكية إلى الارتفاع، مما دعم الدولار وأضاف مزيداً من الضغوط السلبية على أسعار الذهب".

لكن جول قالت إن هذه العوامل السلبية لا تزال تواجه مقاومة من العناصر الداعمة للمعدن الأصفر، وخاصة المخاوف المتعلقة بالتضخم المرتبطة بسياسات ترامب الصعبة.