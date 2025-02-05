ارتفاع أسعار الذهب في دبي إلى مستويات قياسية جديدة
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها حيث قفزت الأسعار بنحو 3 دراهم للجرام، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق عند افتتاح الأسواق في دبي، اليوم الأربعاء.
وبحلول الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 1.50 درهم إلى 344 درهماً، بينما افتتح جرام الذهب عيار 22 على ارتفاع بنحو 2.75 درهم إلى 320.25 درهماً.
ومن بين المتغيرات الأخرى، تم تداول الذهب عيار 21 و18 قيراطاً عند 307 و263 درهماً للجرام على التوالي.
عالمياً، سجل الذهب مستوى قياسياً عند 2854.86 دولار للأونصة، بارتفاع قدره 0.43%، نتيجة للمخاوف من اندلاع حرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن فرضت بكين رسوماً جمركية على الواردات الأمريكية رداً على الرسوم الأمريكية الجديدة على السلع الصينية.
وقالت رانيا جول، المحللة البارزة للسوق في XS.com، إن المخاوف المتعلقة بالتداعيات الاقتصادية المحتملة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توفر دعماً قوياً للذهب باعتباره ملاذاً آمناً.
كما قالت"وفي هذا السياق، يظل السؤال الرئيسي قائماً: هل يستطيع الذهب كسر مستوياته القياسية مرة أخرى، أم أن الضغوط الاقتصادية ستدفعه للانخفاض؟ وفي رأيي، فإن قرار ترامب الأخير بتعليق الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا بعد التوصل إلى اتفاق بشأن أمن الحدود قد عزز ثقة المستثمرين في الأسواق المالية التقليدية، مما أدى إلى زيادة طفيفة في الرغبة بالمخاطرة".
"إن هذا التحول نحو الأصول الأكثر خطورة يضغط على الذهب، مما يقلل من جاذبيته كملاذ آمن. وفي الوقت نفسه، أعتقد أن موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تشدداً ساعد في دفع عوائد السندات الأمريكية إلى الارتفاع، مما دعم الدولار وأضاف مزيداً من الضغوط السلبية على أسعار الذهب".
لكن جول قالت إن هذه العوامل السلبية لا تزال تواجه مقاومة من العناصر الداعمة للمعدن الأصفر، وخاصة المخاوف المتعلقة بالتضخم المرتبطة بسياسات ترامب الصعبة.