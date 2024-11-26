إغلاق الأسواق المالية في الإمارات يومي 2 و3 ديسمبر بمناسبة العيد الوطني

وقد أعلنت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، أن موظفي القطاع العام سيحصلون على إجازة مدفوعة الأجر يومي الاثنين والثلاثاء، 2 و3 ديسمبر، على أن يُستأنف العمل يوم الأربعاء 4 ديسمبر. وبما أن عطلة نهاية الأسبوع في الشارقة تمتد من الجمعة إلى الأحد، فسيحظى موظفو القطاع العام بإجازة طويلة لمدة خمسة أيام.