إغلاق الأسواق المالية في الإمارات يومي 2 و3 ديسمبر بمناسبة العيد الوطني
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، عن إغلاق الأسواق المالية في الدولة لمدة يومين بمناسبة العيد الوطني الثالث والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الهيئة في منشور عبر منصة "اكس" أن التداول سيتوقف يومي 2 و3 ديسمبر، على أن يُستأنف العمل يوم 4 ديسمبر.
وسيحظى موظفو الحكومة في الدولة بإجازة مدتها 4 أيام بمناسبة اليوم الوطني لهذا العام، الذي أصبح يُعرف بعيد الاتحاد. وكانت حكومة الإمارات قد أعلنت الأسبوع الماضي أن يومي الاثنين والثلاثاء، 2 و3 ديسمبر، سيُعتبران إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع العام.
وسيحصل العاملون في القطاع الخاص على إجازة مدفوعة الأجر يومي 2 و3 ديسمبر، ومع إضافة عطلة نهاية الأسبوع، سيحظون بإجازة تمتد لأربعة أيام.
وأكدت السلطات المحلية في الشارقة الأسبوع الماضي أن موظفي الحكومة سيحصلون على إجازة لمدة خمسة أيام.
وقد أعلنت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، أن موظفي القطاع العام سيحصلون على إجازة مدفوعة الأجر يومي الاثنين والثلاثاء، 2 و3 ديسمبر، على أن يُستأنف العمل يوم الأربعاء 4 ديسمبر. وبما أن عطلة نهاية الأسبوع في الشارقة تمتد من الجمعة إلى الأحد، فسيحظى موظفو القطاع العام بإجازة طويلة لمدة خمسة أيام.
تمت تسمية احتفالات اليوم الوطني الثالث والخمسين هذا العام بـ "عيد الاتحاد"، في دلالة رمزية على "الاتحاد" وتمثّل ذكرى توحيد الإمارات في 2 ديسمبر 1971. ويُجسد هذا الشعار جوهر هوية الدولة، ويرمز إلى التراث والوحدة والقوة والفخر الوطني.
وستُقام احتفالات عيد الاتحاد الرسمية، التي يحضرها عادة حكام وقادة الدولة، وسط "المناظر الطبيعية الخلابة" في مدينة العين.