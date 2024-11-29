"ألف للتعليم" تجسد الأداء المالي والتشغيلي القوي

وأكدت "إم إس سي آي" إدراجها في أحدث قائمة للإضافات والحذف، حيث سيدخل التغيير حيز التنفيذ بعد إغلاق أسواق الأسهم في 25 نوفمبر. ويكتسب الإدراج أهمية إضافية لأنه يأتي بعد أكثر من أسبوع من إعلان شركة ألف للتعليم عن نتائج مالية قوية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وأعلنت الشركة عن زيادة بنسبة ثمانية في المائة في الأرباح المعدلة قبل الضريبة إلى 379 مليون درهم، مدفوعة بقاعدة إيرادات قوية من العقود طويلة الأجل والتركيز على تحقيق كفاءة عالية في التكاليف في جميع عملياتها.