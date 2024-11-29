"ألف للتعليم" تجسد الأداء المالي والتشغيلي القوي
انضمت شركة ألف للتعليم، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا التعليم ومقرها الإمارات العربية المتحدة، إلى مؤشر "إم إس سي آي للشركات الإماراتية ذات رأس المال الصغير"، وهو ما يمثل إنجازاً مهماً تحقق بعد خمسة أشهر فقط من طرحها للاكتتاب العام. ويجسد ذلك الأداء المالي والتشغيلي القوي لشركة ألف للتعليم وآفاق نموها الواعدة.
وأكدت "إم إس سي آي" إدراجها في أحدث قائمة للإضافات والحذف، حيث سيدخل التغيير حيز التنفيذ بعد إغلاق أسواق الأسهم في 25 نوفمبر. ويكتسب الإدراج أهمية إضافية لأنه يأتي بعد أكثر من أسبوع من إعلان شركة ألف للتعليم عن نتائج مالية قوية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وأعلنت الشركة عن زيادة بنسبة ثمانية في المائة في الأرباح المعدلة قبل الضريبة إلى 379 مليون درهم، مدفوعة بقاعدة إيرادات قوية من العقود طويلة الأجل والتركيز على تحقيق كفاءة عالية في التكاليف في جميع عملياتها.
وقال "جيفري ألفونسو"، الرئيس التنفيذي لـ "ألف للتعليم": "يسرنا إدراج الشركة في مؤشر "إم إس سي آي" للشركات الإماراتية ذات رأس المال الصغير، وتعكس هذه الخطوة ثقة السوق العالمية في رؤيتنا الاستراتيجية. كما يجسد هذا الإنجاز التزامنا بتقديم حلول تعليمية مبتكرة، وسعينا الدؤوب لتحقيق النمو المستدام والقيمة الإضافية لمساهمينا. ويتيح لنا هذا الإدراج قدرةً أكبر على تنويع قاعدة مستثمرينا، وإبراز مركزنا المالي القوي وعوائدنا العالية للمساهمين في السوق المالية العالمية. وسنواصل التزامنا برسم ملامح مستقبل التعليم بالاعتماد على منهجيات متقدمة قائمة على التكنولوجيا".
مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) هي شركة أبحاث استثمارية تقدم مؤشرات الأسهم، وتحليلات مخاطر وأداء المحافظ الاستثمارية، وأدوات الحوكمة للمستثمرين المؤسسين وصناديق الاحتياط. يشكل “مؤشر "إم إس سي آي للشركات الإماراتية ذات رأس المال الصغير" أداةً لقياس أداء قطاع رأس المال الصغير في سوق الأسهم. وتُستخدم مؤشرات "إم إس سي آي" على نطاقٍ واسع من قبل مدراء الاستثمار والمؤسسات الاستثمارية لبناء محافظ استثمارية متوافقة مع المؤشر، ولتشكل معياراً مرجعياً لأداء استراتيجيات الاستثمار النشطة.