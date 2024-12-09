أسهم دبي تواصل تألقها مع توقعات بارتفاع مؤشر السوق المالي بنسبة 20% نهاية العام
تواصل أسهم دبي تألقها للعام الثاني على التوالي، محققة أداءً استثنائياً، إذ تشير البيانات إلى أن مؤشر سوق دبي المالي، الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 22% في عام 2023، يتجه نحو تحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 20% بنهاية عام 2024.
وبذلك، من المتوقع أن يتفوق المؤشر، على أساس مُجمع لكلا العامين، على نظرائه الإقليميين من حيث ارتفاع الأسعار وإجمالي العوائد. وقال "فيجاي فاليشا"، كبير مسؤولي الاستثمار لدى "سنتشري فاينانشال": "يعود هذا الازدهار الاقتصادي الذي تشهده دبي في المقام الأول إلى نمو أصولها العقارية والتزايد المستمر في عدد سكانها. ويتجلى أثر الأول بوضوح في الأداء المتميز لأسعار أسهم العقارات، بينما ينعكس أثر الثاني على أداء أسهم شركات المرافق الرائدة في دبي".
وقد شهد مؤشر سوق دبي المالي أداءً متميزاً الشهر الماضي، حيث سجلت سبعة قطاعات من أصل ثمانية نمواً ملحوظاً، وفقاً لبيانات "كامكو إنفست". وكان هذا الصعود مدفوعاً بالأداء القوي لقطاعي المواد والعقارات، اللذين حققا مكاسب كبيرة بلغت 33.9% و14.5% على التوالي. وشهدت حركة التداول نشاطاً كبيراً، حيث ارتفع إجمالي حجم التداول الشهري بنسبة قاربت 47% ليصل إلى 4.8 مليار سهم، مقارنة بـ 3.3 مليار سهم في أكتوبر، وصاحب ذلك زيادة في قيمة التداول بنسبة 46% لتبلغ 11.4 مليار درهم.
وكما كان متوقعاً، استحوذت الأسهم الثلاثة، إعمار للتطوير، وسالك، وإعمار العقارية، على حوالي 52% من مكاسب المؤشر التي بلغت 20% منذ بداية العام. وكان سهم إعمار للتطوير، الذي حقق ارتفاعاً قياسياً بنسبة 63% على أساس سنوي، المساهم الأكبر في هذه المكاسب.
ويُسجل مؤشر سوق دبي المالي حالياً مستويات قريبة من 4,830 نقطة، فيما يقع أعلى مستوى له في العقد الماضي عند نحو 5,400 نقطة (أي أعلى بنسبة 12% من مستواه الحالي). وقال "فاليشا": "لكي يحافظ المؤشر على زخم صعوده ويُسجل مستويات قياسية جديدة، لا بد من مشاركة أوسع من الأسهم القيادية، وخاصةً أسهم أكبر البنوك وهي بنك الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي والمشرق. ويتعين على سهم بنك الإمارات دبي الوطني، الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 20% هذا العام (وهي نسبة أقل من مكاسب دبي الإسلامي والمشرق منذ بداية العام)، تحقيق مكاسب أكبر ليساهم في تعزيز صعود المؤشر. وتجدر الإشارة إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني، نظراً لوزنه الكبير في المؤشر والذي يبلغ 10%، يُؤثر بشكل ملموس على اتجاهات المؤشر العام والقطاع المصرفي".
وحققت أسهم شركتي المرافق الرئيسيتين في دبي، "ديوا" و"سالك"، أداءً ملفتاً هذا العام، حيث ارتفعت بنسبة 15% و80% على التوالي. وبينما قد تبدو "ديوا" متأخرة عن بعض شركات المرافق الأخرى في دبي، إلا أن الشركة وأداء أسهمها يستندان إلى أسس متينة تبشّر بمستقبل واعد في عام 2025. وفي هذا الصدد، أكد "فاليشا" أن الزيادة الكبيرة في عدد سكان دبي خلال العامين الماضيين تُعد عاملاً داعماً لأسهم شركات المرافق. وأضاف "فاليشا": "من المتوقع أن يؤدي إطلاق المشاريع السكنية والعقارية الجديدة إلى زيادة الطلب على خدمات "ديوا" و"إمباور". كما تشير التوقعات إلى تحقيق شركات المرافق الرئيسية، بما في ذلك "سالك" و"باركين"، نمواً في الإيرادات بنسبة تتجاوز 20% في عام 2025. وفيما يتعلق بشركة "ديوا"، فقد أفادت الشركة بأنها تسجل باستمرار معدل نمو يزيد عن 4% في إضافة عملاء جدد كل ثلاثة أشهر. تشير هذه المؤشرات إلى الدور المتزايد لأسهم شركات المرافق في دعم مكاسب المؤشر".