أسهم دبي تواصل تألقها مع توقعات بارتفاع مؤشر السوق المالي بنسبة 20% نهاية العام

وحققت أسهم شركتي المرافق الرئيسيتين في دبي، "ديوا" و"سالك"، أداءً ملفتاً هذا العام، حيث ارتفعت بنسبة 15% و80% على التوالي. وبينما قد تبدو "ديوا" متأخرة عن بعض شركات المرافق الأخرى في دبي، إلا أن الشركة وأداء أسهمها يستندان إلى أسس متينة تبشّر بمستقبل واعد في عام 2025. وفي هذا الصدد، أكد "فاليشا" أن الزيادة الكبيرة في عدد سكان دبي خلال العامين الماضيين تُعد عاملاً داعماً لأسهم شركات المرافق. وأضاف "فاليشا": "من المتوقع أن يؤدي إطلاق المشاريع السكنية والعقارية الجديدة إلى زيادة الطلب على خدمات "ديوا" و"إمباور". كما تشير التوقعات إلى تحقيق شركات المرافق الرئيسية، بما في ذلك "سالك" و"باركين"، نمواً في الإيرادات بنسبة تتجاوز 20% في عام 2025. وفيما يتعلق بشركة "ديوا"، فقد أفادت الشركة بأنها تسجل باستمرار معدل نمو يزيد عن 4% في إضافة عملاء جدد كل ثلاثة أشهر. تشير هذه المؤشرات إلى الدور المتزايد لأسهم شركات المرافق في دعم مكاسب المؤشر".