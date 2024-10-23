أسهم الذكاء الاصطناعي تجذب مستثمري التجزئة في الإمارات
بحسب منصة التداول والاستثمار 'إي تورو' (eToro)، استغل مستثمرو قطاع التجزئة في الإمارات العربية المتحدة فرصة انخفاض الأسعار للشراء في قطاع الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت ذاته زادوا من استثماراتهم في أسهم 'البلوك تشين'.
قامت 'إي تورو' بمراجعة الشركات التي شهدت أكبر تغيير نسبي في حاملي الأسهم في الإمارات العربية المتحدة على أساس ربع سنوي، كما استعرضت أيضاً الأسهم العشرة الأكثر امتلاكاً على المنصة.
كان أحد الاتجاهات البارزة في الربع الثالث هو ارتفاع شراء المستثمرين للأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعد تصحيحات السوق. وشهدت شركة "كراودسترايك " أكبر زيادة في شراء الأسهم (+131 في المائة)، حيث استفاد المستثمرون من الانخفاض الكبير في الأسعار بعد أن تسبب تحديث برنامج الشركة في انقطاع واسع النطاق لأجهزة الكمبيوتر. وشهدت شركات أخرى رائدة في نظام الذكاء الاصطناعي زيادات كبيرة في عدد حاملي الأسهم، مثل "إنفيديا" (+41 في المائة)، و "إنتل" (+37 في المائة)، و "سنوفلايك" (+23 في المائة)، و "ميكرون تكنولوجي" (25 في المائة)، و "أدفانسد مايكرو ديفايسز" (+23 في المائة)، و "شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة" (+21 في المائة)؛ حيث استمر المستثمرون في دعم الشركات التي تقود ثورة الذكاء الاصطناعي.
وبالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، استفادت أسهم تقنية البلوك تشين أيضاً من الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة. وكانت شركة ماراثون ديجيتال هولدينجز (+82 في المائة)، وهي شركة تكنولوجيا أصول رقمية تعمل في مجال التنقيب عن الأصول الرقمية، ثاني أكبر سهم شهد أعلى ارتفاع له من حيث التعرض له خلال الربع الثالث.
وقال "جيسون هيوز"، الرئيس التنفيذي الأول في "إي تورو": "يتطلع المستثمرون في الإمارات العربية المتحدة إلى المستقبل، ويركزون على الصناعات التي من المتوقع أن تصنع مستقبل التكنولوجيا. قدم الانخفاض الأخير في أسعار أسهم الذكاء الاصطناعي فرصة شراء ممتازة، وخاصة في شركات مثل كراودسترايك " و"إنتل"، حيث أدرك المستثمرون إمكاناتها طويلة الأجل على الرغم من التحديات قصيرة الأجل". "يشير ارتفاع الاهتمام بأسهم بلوك تشين أيضاً إلى الوعي المتزايد بإمكاناتها التحويلية، وخاصة في التمويل اللامركزي والقطاعات المبتكرة الأخرى. يمكن أن يوفر كل من الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين آفاق نمو قوية طويلة الأجل، ومن الواضح أن المستثمرين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة يدركون استرتيجيات الاتجاهات العالمية ويتحركون بشكل استباقي لإنشاء محافظ من المتوقع أن تنمو في المستقبل".
شركات التكنولوجيا الكبرى دعامة للمحافظ المالية
وتستمر شركات التكنولوجيا الكبرى في دعم محافظ المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة مع كل ربع سنوي، حيث تظل شركات مثل "إنفيديا" و "تيسلا" و "أمازون" و "ابل" و "مايكروسفت" و "ألفابت" هي الأصول المملوكة بشكل أكبر في نهاية الربع الثالث.
وقال "هيوز": "تشتهر شركات التكنولوجيا العملاقة هذه بإبداعها وريادتها للسوق، وتوفر عموماً الاستقرار وإمكانات النمو على المدى الطويل، مما يجعلها خيارات موثوقة حتى مع نمو الاهتمام بالقطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين. يتجه المستثمرون باستمرار إلى شركات التكنولوجيا الكبرى كأساس لمحافظهم الاستثمارية، مما يعكس الثقة في قدرة هذه الشركات على تحقيق عوائد قوية بمرور الوقت".