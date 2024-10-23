أسهم الذكاء الاصطناعي تجذب مستثمري التجزئة في الإمارات

وقال "جيسون هيوز"، الرئيس التنفيذي الأول في "إي تورو": "يتطلع المستثمرون في الإمارات العربية المتحدة إلى المستقبل، ويركزون على الصناعات التي من المتوقع أن تصنع مستقبل التكنولوجيا. قدم الانخفاض الأخير في أسعار أسهم الذكاء الاصطناعي فرصة شراء ممتازة، وخاصة في شركات مثل كراودسترايك " و"إنتل"، حيث أدرك المستثمرون إمكاناتها طويلة الأجل على الرغم من التحديات قصيرة الأجل". "يشير ارتفاع الاهتمام بأسهم بلوك تشين أيضاً إلى الوعي المتزايد بإمكاناتها التحويلية، وخاصة في التمويل اللامركزي والقطاعات المبتكرة الأخرى. يمكن أن يوفر كل من الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين آفاق نمو قوية طويلة الأجل، ومن الواضح أن المستثمرين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة يدركون استرتيجيات الاتجاهات العالمية ويتحركون بشكل استباقي لإنشاء محافظ من المتوقع أن تنمو في المستقبل".