أسهم الإمارات تتصدر استثمارات الأجانب 2024
أظهرت بيانات، يوم الاثنين، أن أسهم الإمارات استقطبت أكبر عدد من المستثمرين الأجانب في الربع الأخير من 2024.
وبحسب تقرير "كامكو إنفست" ربع السنوي عن نشاط التداول في دول مجلس التعاون الخليجي للربع الرابع من عام 2024، ارتفع صافي الشراء من قبل المستثمرين الأجانب في الأسهم الإماراتية إلى 2.4 مليار دولار خلال الفترة، مقارنة بـ 2 مليار دولار خلال الربع السابق.
تلتها السعودية بصافي عمليات شراء بقيمة 1.1 مليار دولار من قبل المستثمرين الأجانب، في حين سجلت بورصة الكويت صافي عمليات شراء بلغ 156.5 مليون دولار.
وبشكل عام، سجل المستثمرون الأجانب، بما في ذلك مستثمرو المؤسسات والأفراد، صافي شراء في أسواق الأسهم الخليجية خلال الربع الرابع من عام 2024 بلغ 3.0 مليار دولار مقارنة بـ 3.7 مليار دولار من قبل الأجانب خلال الربع الثالث من عام 2024. استمر الاتجاه الإيجابي منذ بداية العام مع شراء متواصل من قبل المستثمرين الأجانب طوال عام 2024.
وورد في التقرير الذي أعده جنيد أنصاري، رئيس استراتيجية الاستثمار والأبحاث في كامكو، والمحلل فينيثا ك. يلوري، "إن بعض العوامل الرئيسية التي دعمت تدفق النقد الأجنبي في المنطقة شملت اتجاهات السوق الإقليمية، والاكتتابات العامة الأولية، والوضع الاقتصادي الجيد للدول، وأسعار النفط الخام".
أظهرت الاتجاهات التاريخية لتداولات الأجانب في الأسهم المدرجة في أسواق الخليج تراجعاً في ربعين فقط خلال السنوات الخمس الماضية. وقد سجل المستثمرون الأجانب أعلى صافي شراء في الربع الأول من 2022، حيث بلغت قيمة صافي الشراء 11.0 مليار دولار، مما يعكس زيادة كبيرة في عمليات الشراء، خاصة في السعودية وقطر.
أشار الاتجاه السنوي إلى استمرار النشاط الإيجابي للمستثمرين الأجانب في بورصات الخليج خلال عام 2024، مع ارتفاع كبير في إجمالي نشاط الشراء. وبرز المستثمرون الأجانب بأعلى صافي شراء، حيث سجلوا زيادة ملحوظة في صافي عمليات الشراء التي بلغت 11.6 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ 2.0 مليار دولار في 2023. "مثل ذلك أعلى إجمالي صافي شراء من قبل الأجانب في أكثر من عامين"، حسبما ذكر التقرير.
بلغ إجمالي المشتريات من قبل المستثمرين الأجانب على مدى السنوات الخمس الماضية 48.2 مليار دولار، وكان عام 2022 هو العام الذي شهد أكبر صافي شراء من قبل المستثمرين الأجانب بما يصل إلى 20 مليار دولار.
وعلى صعيد نشاط التداول في البورصات الفردية، شهدت البورصة السعودية أكبر صافي شراء من قبل المستثمرين الأجانب خلال عام 2024 بقيمة 6.3 مليار دولار، تلتها بورصة أبوظبي وبورصة دبي بقيمة 5.4 مليار دولار و 572.5 مليون دولار على التوالي، واحتلت بورصة الكويت المرتبة الثانية حيث شهدت أيضاً عمليات شراء متتالية من قبل الأجانب خلال العام بقيمة 415.8 مليون دولار، تلتها البحرين بقيمة 33.6 مليون دولار.
من ناحية أخرى، سجلت بورصة قطر أكبر صافي مبيعات للمستثمرين الأجانب خلال العام بقيمة 690.7 مليون دولار، تلتها سلطنة عمان بصافي مبيعات بقيمة 406.8 مليون دولار. ولجذب المزيد من المستثمرين الأجانب، تخطط قطر لإصدار ثلاثة قوانين مهمة: قانون الإفلاس، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون جديد للسجل التجاري.
وأظهرت تداولات المستثمرين الخليجيين (باستثناء أبوظبي والبحرين) في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي صافي بيع خلال الربع الرابع من عام 2024. وبلغ صافي مبيعات المستثمرين الخليجيين 343.9 مليون دولار في عام 2024 مقارنة بصافي شراء بلغ 135.2 مليون دولار في عام 2023. وشهدت بورصة السعودية أكبر صافي شراء من قبل المستثمرين الخليجيين خلال عام 2024 بقيمة 649.1 مليون دولار، تليها بورصات الإمارات العربية المتحدة بقيمة 108.4 مليون دولار. من ناحية أخرى، سجلت بورصات قطر والكويت وعمان أكبر صافي مبيعات من قبل المستثمرين الخليجيين في عام 2024، مما عوض جزئياً إجمالي عمليات الشراء من قبل المستثمرين الخليجيين. ومن حيث شهور عام 2024، بلغ إجمالي نشاط التداول من قبل المستثمرين الخليجيين في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى ذروته خلال شهر يونيو 2024 وكان أدنى شهر للتداول في فبراير 2024.
حلت تسعة أسهم سعودية ضمن قائمة العشرة الأوائل من حيث قيمة التداول في أسواق الأسهم الخليجية في 2024. وكان "شركة القابضة" في أبوظبي السهم الوحيد غير السعودي في القائمة، مسجلاً إجمالي قيمة تداول بلغت 19.8 مليار دولار للسنة المالية 2024.
من حيث الأداء الفصلي، بلغ إجمالي قيمة التداول للأسهم العشرة الأولى المدرجة في أسواق الخليج 48.0 مليار دولار، وهو ما يمثل 28.4% من إجمالي قيمة التداول في البورصات الخليجية. تصدرت شركة النفط السعودية (أرامكو) القائمة بتداولات بلغت 8.4 مليار دولار، تلتها "فيرتيغلوب" و"البنك الأهلي السعودي" بقيم تداول بلغت 7.5 مليار دولار و7.2 مليار دولار على التوالي.
استحوذ القطاع المصرفي على أكبر حصة من القيمة المتداولة في دول مجلس التعاون الخليجي بزيادة قدرها 20.9 في المائة لتصل إلى 123.0 مليار دولار في عام 2024 من 101.7 مليار دولار في عام 2023. وفي القطاع المصرفي، تصدر مصرف الراجحي قائمة الأسهم المتداولة بقيمة 25.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2024، يليه البنك الوطني السعودي ومصرف الإنماء بقيمة 12.5 مليار دولار و 11.5 مليار دولار من الأسهم المتداولة على التوالي.
كما ساهمت قطاعات الطاقة والمواد والعقارات في نمو القيمة الإجمالية خلال العام، حيث سجلت جميع القطاعات زيادة سنوية في القيمة المتداولة، باستثناء قطاع الأجهزة والمعدات التكنولوجية الذي انخفض بنسبة 12.8%، وقطاع خدمات المستهلك الذي انخفض بنسبة 3.1%.
وبالمثل، في الربع الرابع من 2024، ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بشكل ملحوظ وكانت الزيادة شاملة لجميع القطاعات تقريباً. بلغ إجمالي قيمة التداول 168.6 مليار دولار في الربع الرابع من 2024، مقابل 141.4 مليار دولار في نفس الفترة من 2023، بزيادة قدرها 19.3%. كانت القطاعات الرئيسية التي ساهمت في هذا الأداء تشمل قطاعات البنوك والطاقة والمواد، التي سجلت زيادات بنسبة 6.7% و 48.8% و 45.5% على التوالي.