أسهم الإمارات تتصدر استثمارات الأجانب 2024

وأظهرت تداولات المستثمرين الخليجيين (باستثناء أبوظبي والبحرين) في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي صافي بيع خلال الربع الرابع من عام 2024. وبلغ صافي مبيعات المستثمرين الخليجيين 343.9 مليون دولار في عام 2024 مقارنة بصافي شراء بلغ 135.2 مليون دولار في عام 2023. وشهدت بورصة السعودية أكبر صافي شراء من قبل المستثمرين الخليجيين خلال عام 2024 بقيمة 649.1 مليون دولار، تليها بورصات الإمارات العربية المتحدة بقيمة 108.4 مليون دولار. من ناحية أخرى، سجلت بورصات قطر والكويت وعمان أكبر صافي مبيعات من قبل المستثمرين الخليجيين في عام 2024، مما عوض جزئياً إجمالي عمليات الشراء من قبل المستثمرين الخليجيين. ومن حيث شهور عام 2024، بلغ إجمالي نشاط التداول من قبل المستثمرين الخليجيين في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى ذروته خلال شهر يونيو 2024 وكان أدنى شهر للتداول في فبراير 2024.