أسعار الذهب في دبي تهبط 10 دراهم للجرام لارتفاع الدولار

ومن بين العيارات الأخرى، تم تداول الذّهب عيار 22 و21 و18 بسعر 298.75 و289.25 و248.0 درهم للجرام على التوالي.

عالمياً، تم تداول الذهب عند 2657.52 دولار للأونصة، بانخفاض 0.38 بالمئة في الساعة 9.10 صباحاً بتوقيت الإمارات، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع يوم الخميس.

وقال (سامر حسن)، كبير محللي السوق لدى XS.com، إن الذّهب تراجع بشكل كبير، حيث هبط إلى ما دون 2700 دولار للأونصة يوم الأربعاء في التعاملات الفورية في ذروة الانخفاضات، مما أدى إلى محو مكاسب نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال (باس كويمان) الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة دي إتش إف كابيتال، إن استمرار الدولار في زخمه الصعودي قد يعني أن الذّهب قد يواجه مخاطر هبوطية على المدى القريب.

وقال أيضاً "لقد دفع فوز دونالد ترامب في السباق الرئاسي الدولار إلى الارتفاع. لقد احتفل ترامب مع عائلته وزميله (السيناتور جيه دي فانس) بالترشح، كما حصل على دعم واسع النطاق. وعلى الرغم من حصول الجمهوريين على الأغلبية في مجلس الشيوخ، إلا أن مجلس النواب لا يزال في المنافسة".

وأضاف أنّ: "حالة الخوف المحيطة بالسياسات التجارية، والتوترات الجيوسياسية ، في عهد ترامب ساهمت في إثارة المخاوف من اضطرابات في التجارة الأوروبية. ونتيجة لذلك، قد تظل توقعات اليورو في الأمد القريب هبوطية، مع حذر المتداولين بشأن التأثير السلبي المحتمل على الآفاق الاقتصادية للمنطقة في ظل السياسات الأميركية الجديدة".