أسعار الذهب في دبي تنخفض بأكثر من درهمين للجرام

وقال محمد حشاد، كبير استراتيجيي السوق في "نور كابيتال"، إن أسعار المعدن الأصفر ارتفعت بأكثر من 1.7 في المائة بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وهو ما كان متوقعا على نطاق واسع. وأضاف: "في حين أن السوق كانت في وضع هذه الخطوة في الحسبان إلى حد كبير، فإن اعتراف بنك الاحتياطي الفيدرالي بعدم اليقين الاقتصادي والمخاطر المتوازنة عزز جاذبية الذهب كملاذ آمن".