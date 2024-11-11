أسعار الذهب في دبي تنخفض بأكثر من درهمين للجرام
تراجعت أسعار الذهب بحوالي درهمين للجرام عند افتتاح الأسواق في دبي في أول أيام التداول، حيث انخفض سعر عيار 22 إلى أقل من 300 درهم للجرام.
تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً بنحو 1.75 درهم ليصل إلى 323.5 درهم للجرام في دبي، عند الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات، مقارنة بـ 325.25 درهم عند إغلاق الأسواق خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وانخفض سعر الذهب من عيار 22 و21 و18 قيراطاً إلى 301.25 و291.5 و250 درهماً للجرام على التوالي.
انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 2673.44 دولار للأوقية، بانخفاض 0.43 بالمئة في الساعة 9.08 صباحا بتوقيت الإمارات.
انخفضت أسعار الذهب بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي. وارتفعت أسعار الذهب بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.
وقال محمد حشاد، كبير استراتيجيي السوق في "نور كابيتال"، إن أسعار المعدن الأصفر ارتفعت بأكثر من 1.7 في المائة بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وهو ما كان متوقعا على نطاق واسع. وأضاف: "في حين أن السوق كانت في وضع هذه الخطوة في الحسبان إلى حد كبير، فإن اعتراف بنك الاحتياطي الفيدرالي بعدم اليقين الاقتصادي والمخاطر المتوازنة عزز جاذبية الذهب كملاذ آمن".
وأضاف حشاد أن الاختراق فوق 2700 دولار قد يستهدف المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يوماً عند 2716 دولارًا وربما يصل إلى 2750 دولاراً. قد يؤدي الانخفاض إلى ما دون أدنى مستوى في 6 نوفمبر عند 2652 دولارًا إلى المزيد من الخسائر نحو المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يوماً عند 2639 دولارًا وأدنى مستوى في 10 أكتوبر عند 2603 دولارًا.
وأشار إلى أن "قرارات السياسة النقدية التي يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي تؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب. وعادة ما تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى إضعاف الدولار الأميركي وتعزيز الطلب على الذهب كأداة للتحوط من التضخم وأصول الملاذ الآمن. وعلى العكس من ذلك، تميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى تعزيز قوة الدولار والحد من جاذبية الذهب".