أسعار الذهب في دبي تسجل ارتفاعاً ملحوظاً مع بداية العام الجديد

وبحسب بيانات مجموعة دبي للمجوهرات، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً صباح اليوم الأربعاء بنحو 1.75 درهم إلى 318.0 درهم مقارنة بسعر الإغلاق الليلة الماضية عند 316.25 درهم للجرام، كما ارتفع جرام الذهب عيار 22 قيراطاً بنحو 1.5 درهم إلى 294.5 درهم. ومن بين الأنواع الأخرى، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 قيراطاً و18 قيراطاً إلى 285.0 درهم و 244.5 درهم للجرام على التوالي.