أسعار الذهب في دبي تسجل ارتفاعاً ملحوظاً مع بداية العام الجديد
قفزت أسعار الذهب بأكثر من درهم للجرام عند افتتاح الأسواق في أول يوم تداول في عام 2025.
وبحسب بيانات مجموعة دبي للمجوهرات، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً صباح اليوم الأربعاء بنحو 1.75 درهم إلى 318.0 درهم مقارنة بسعر الإغلاق الليلة الماضية عند 316.25 درهم للجرام، كما ارتفع جرام الذهب عيار 22 قيراطاً بنحو 1.5 درهم إلى 294.5 درهم. ومن بين الأنواع الأخرى، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 قيراطاً و18 قيراطاً إلى 285.0 درهم و 244.5 درهم للجرام على التوالي.
عالمياً، أغلق سعر الذهب في المعاملات الفورية الليلة الماضية عند 2624.49 دولار للأوقية (الأونصة) بسبب إغلاق أسواق السلع والعملات والأسهم يوم الأربعاء بسبب عطلة رأس السنة الجديدة.
قفز المعدن الأصفر بنحو 27 بالمئة العام الماضي، مسجلاً أعلى مستوى قياسي عند 2790 دولاراً للأوقية بسبب خفض أسعار الفائدة الأميركية وشراء البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية.
قالت "إيبك أوزكارديسكايا"، المحللة البارزة في بنك سويسكوت، شهد الذهب أداءً ممتازاً للعام وقد يشهد المزيد من المكاسب في حالة حدوث تصحيح هبوطي في أسواق الأسهم العالمية.
ويتوقع المحللون أن يظل الطلب على المعدن الأصفر قوياً بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ومناطق أخرى حول العالم، واستمرار عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية، وتفاقم الديون الأميركية ونمو العجز.
ويتوقع المحللون أن تصل الأسعار إلى 3 آلاف دولار للأونصة بحلول عام 2025 بسبب هذه العوامل.