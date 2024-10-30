أسعار الذهب في دبي تسجل ارتفاعاً قياسياً
شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً قياسياً جديداً مع افتتاح أسواق دبي صباح اليوم الأربعاء، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطاً حاجز الـ 311 درهماً.
وبحلول الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات، افتتح سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً عند 336.5 درهماً، مسجلاً ارتفاعاً قدره 1.75 درهماً عن سعر إغلاق الليلة الماضية.
أما بالنسبة للعيارات الأخرى، فقد قفز سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطاً بمقدار درهمين ليصل إلى 311.75 درهماً، وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 قيراطاً إلى 301.75 درهماً، في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطاً إلى 258.5 درهماً.
وجاء هذا الارتفاع الحاد في الأسعار تزامناً مع الإقبال الكبير للسكان والزوار على شراء الذهب والمجوهرات خلال المهرجانات الهندية، "ديوالي" و"دانتيراس". ومع ذلك، قد تُؤدي هذه الأسعار المرتفعة إلى انخفاض الطلب على المجوهرات الذهبية.
وكما أشارت صحيفة "خليج تايمز" سابقاً، بدأ بعض المتسوقين في التوجه نحو شراء الذهب من عيار 18 قيراطاً الأقل سعراً في ظل الارتفاع القياسي للأسعار.
وقد بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 2779.31 دولاراً للأوقية، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.38% في الساعة 9:07 صباحاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
ويُعزى هذا الارتفاع في سعر الذهب إلى التوترات المُصاحبة للانتخابات الأمريكية والمخاوف المُتعلقة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وقال محمد حشاد، كبير استراتيجيي السوق لدى "نور كابيتال": "تشير استطلاعات الرأي الوطنية وفي الولايات المتأرجحة (الولايات التي تكون نسبة التصويت فيها متقاربة بين الحزبين الرئيسيين) إلى تقارب النتائج بين المرشح الجمهوري "دونالد ترامب" ونائبة الرئيس الديمقراطية "كامالا هاريس". إلا أن ترامب شهد مؤخراً تقدماً في أسواق التوقعات، مما يعكس احتمالية زيادة الاهتمام بالانتخابات، وقد يكون له تأثير على معنويات السوق مع اقتراب يوم الانتخابات."