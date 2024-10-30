أسعار الذهب في دبي تسجل ارتفاعاً قياسياً

وقال محمد حشاد، كبير استراتيجيي السوق لدى "نور كابيتال": "تشير استطلاعات الرأي الوطنية وفي الولايات المتأرجحة (الولايات التي تكون نسبة التصويت فيها متقاربة بين الحزبين الرئيسيين) إلى تقارب النتائج بين المرشح الجمهوري "دونالد ترامب" ونائبة الرئيس الديمقراطية "كامالا هاريس". إلا أن ترامب شهد مؤخراً تقدماً في أسواق التوقعات، مما يعكس احتمالية زيادة الاهتمام بالانتخابات، وقد يكون له تأثير على معنويات السوق مع اقتراب يوم الانتخابات."