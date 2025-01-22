أسعار الذهب في دبي تسجل أعلى مستوى منذ 11 أسبوعاً
قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعاً في دبي اليوم الأربعاء حيث تجاوز سعر عيار 22 قيراطاً 308 دراهم للجرام عند افتتاح الأسواق.
وأظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً بنحو 3.25 درهم إلى 333.25 درهم صباح الأربعاء، في حين ارتفع جرام الذهب عيار 22 قيراطاً بنحو 3 دراهم إلى 308.5 درهم في التعاملات المبكرة. ومن بين المعادن الأخرى، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 قيراطاً و18 قيراطاً إلى 298.75 درهم و256 درهماً للجرام على التوالي.
عالمياً، تم تداول الذهب عند 2752.01 دولار للأوقية، بارتفاع 0.31 بالمئة بدعم من الطلب عليه كملاذ آمن وسط ضعف الدولار وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية.
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وقال "تيتو إياكوبا"، المدير التجاري في شركة "فلوكوميونيتي"، إن المعدن النفيس كان متقلباً لكنه وصل إلى ذروة 11 أسبوعاً مع قيام المشاركين في السوق بتقييم تداعيات سياسات ترامب المحتملة في فترة ولايته الثانية.
"ويلوح احتمال فرض حواجز تجارية جديدة في الأفق، مع إشارة الرئيس إلى نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية والكندية في المستقبل القريب، على الرغم من أن الخطط المتعلقة بالرسوم الجمركية الصينية لا تزال غير محددة. وقال إن هذا الموقف الحمائي من الممكن أن يشعل فتيل التوترات التجارية الدولية، مما يعزز جاذبية الذهب كأداة استثمارية وقائية".
وأضاف إياكوبا: "إن الأسواق المالية تكافح المخاوف التضخمية الناجمة عن الأجندة المالية المقترحة من جانب ترامب. وقد تؤدي سياساته إلى تأجيج الضغوط التضخمية، مما قد يخلق تحديات للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد يتعرض الذهب لضغوط إذا تحول مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف أكثر تشدداً ".
وأضاف أنه في الوقت نفسه فإن التطورات الدبلوماسية الأخيرة أدخلت متغيرات جديدة في ديناميكيات سوق الذهب.
وأضاف إياكوبا: "لقد أدى تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس إلى تقليص الطلب الفوري على الملاذ الآمن. وعلى نحو مماثل، قد يؤدي الحل الروسي الأوكراني المحتمل تحت قيادة ترامب إلى تقليص جاذبية الذهب بشكل أكبر. ومع ذلك، فإن نشاط الشراء المستمر من جانب البنوك المركزية وعدم اليقين الاقتصادي المستمر لا يزالان يدعمان آفاق المعدن في الأمد البعيد".