أسعار الذهب في دبي تسجل أعلى مستوى منذ 11 أسبوعاً

"ويلوح احتمال فرض حواجز تجارية جديدة في الأفق، مع إشارة الرئيس إلى نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية والكندية في المستقبل القريب، على الرغم من أن الخطط المتعلقة بالرسوم الجمركية الصينية لا تزال غير محددة. وقال إن هذا الموقف الحمائي من الممكن أن يشعل فتيل التوترات التجارية الدولية، مما يعزز جاذبية الذهب كأداة استثمارية وقائية".