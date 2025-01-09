أسعار الذهب في دبي تتراجع صباح اليوم مع بقاءها مرتفعة
انخفضت أسعار الذهب عند افتتاح الأسواق في دبي، يوم الخميس، لكنها بقيت على الجانب المرتفع.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً إلى 322 درهماً عند الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات، مقارنة بـ 322.25 درهماً عند إغلاق الأسواق يوم الأربعاء. وارتفع سعر جرام الذهب اليوم بمقدار 1.75 درهم يوم الأربعاء.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطاً بنحو 0.25 درهم إلى 298 درهماً للجرام صباح اليوم الخميس بعد ارتفاعه بنحو 1.50 درهم للجرام في الجلسة السابقة، كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 قيراطاً وعيار 18 قيراطاً إلى 288.50 درهماً و247.25 درهماً للجرام على التوالي.
عالمياً، تم تداول الذهب عند 2659.96 دولار للأونصة، بارتفاع 0.14 بالمئة.
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وقال "تيتو إياكوبا"، المدير التجاري في شركة فلوكوميونيتي Flow Community، إن المستثمرين والمشاركين في السوق كانوا يقيمون التغييرات المحتملة في خطط التعريفات الجمركية التي وضعها الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وقال "على الرغم من الشائعات حول نهج أكثر اعتدالاً في التعامل مع السياسة التجارية، رفض ترامب بشدة هذه المزاعم، مما ساهم في استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات التجارية الأميركية. بالإضافة إلى ذلك، ظل العائد على السندات لأجل عشر سنوات مرتفعاً، وهو ما قد يشكل عقبة أمام ارتفاع قيمة الذهب".
وأضاف إياكوبا أن الذهب يظل مدعوماً بعوامل مختلفة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والطلب القوي من البنوك المركزية.
وقال المدير التجاري لشركة فلوكوميونيتي: "من المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية والسياسات الوقائية التي اقترحها ترامب إلى تفاقم الضغوط التضخمية وتعطيل التجارة العالمية، مما يعزز مكانة الذهب كأصل ملاذ آمن. تساهم هذه العوامل مجتمعة في القيمة الاستراتيجية للذهب وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي المستمرة".