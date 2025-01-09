أسعار الذهب في دبي تتراجع صباح اليوم مع بقاءها مرتفعة

وقال "على الرغم من الشائعات حول نهج أكثر اعتدالاً في التعامل مع السياسة التجارية، رفض ترامب بشدة هذه المزاعم، مما ساهم في استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات التجارية الأميركية. بالإضافة إلى ذلك، ظل العائد على السندات لأجل عشر سنوات مرتفعاً، وهو ما قد يشكل عقبة أمام ارتفاع قيمة الذهب".