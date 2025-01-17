أسعار الذهب في دبي تتراجع بعد مكاسب كبيرة
تراجعت أسعار الذهب في دبي، الجمعة، بعد ارتفاعها بأكثر من درهمين للجرام يوم الخميس، مع ارتفاع الأسعار العالمية إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر.
وأظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات أن أسعار الذهب عيار 24 و22 قيراطاً انخفضت 0.25 درهم إلى 328.75 و304.25 درهم للجرام على التوالي، في حين افتتحت أسعار الذهب عيار 21 و18 قيراطاً عند 294.5 و252.5 درهم للجرام على التوالي.
وسجل المعدن الأصفر مكاسب بنحو 3 دراهم للجرام منذ بداية الأسبوع حتى الآن.
عالمياً، تم تداول الذهب عند 2712.81 دولار للأونصة، بانخفاض 0.24 بالمئة.
وقال "فيجاي فاليشا"، كبير مسؤولي الاستثمار في "سنتشري فاينانشال"، إن أسعار الذهب تتبع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة، حيث حفزت بيانات التضخم الاستهلاكي الأضعف قليلاً الرهانات على انخفاض أسعار الفائدة هذا العام.
وأشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ساهم في إحراز المزيد من المكاسب.
وأضاف "إلى جانب ذلك فإن التوقعات بمزيد من الإشارات الاقتصادية الأميركية حدت أيضاً من الخسائر في الدولار، كما فعلت حالة عدم اليقين التي تسبق ترشيح الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم الاثنين".
وقال هاني أبو عاقلة، كبير محللي السوق لدى إكس تي بي مينا، إن التوقعات الأوسع تظل مواتية للمعدن النفيس لأنه سيستفيد من حالة عدم اليقين الجيوسياسي المستمرة.