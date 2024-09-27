أسعار الذهب تواصل الارتفاع مع توقعات خفض الفائدة

وأضاف ستيفنز: "تتطلع الأسواق إلى صدور البيانات الأمريكية القادمة بشأن الاقتصاد الكلي، بما في ذلك تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي، وأرقام الناتج المحلي الإجمالي النهائية للربع الثاني، وطلبات البطالة الأسبوعية الأولية، وطلبات السلع المعمرة. كما قد تخضع كلمات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للتدقيق. ومن المرجح أن تؤثر هذه العوامل على أسعار الذهب وقد تحدث تقلبات في الأمد القريب. ومع ذلك، تظل التوقعات متوسطة الأجل للذهب مواتية، بالنظر إلى دورة التيسير العامة التي تبنتها العديد من البنوك المركزية".