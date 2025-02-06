أسعار الذهب تصل لأعلى مستوياتها بدبي
تواصل أسعار الذهب تحقيق مستويات قياسية يومياً، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطاً في دبي صباح اليوم الخميس أعلى مستوى له على الإطلاق مسجلاً 321.5 درهماً.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً عند افتتاح أسواق دبي اليوم الخميس بواقع درهم واحد ليصل إلى 345.75 درهماً، فيما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطاً بواقع 0.75 درهم ليصل إلى 321.5 درهماً. وبالنسبة للعيارات الأخرى من الذهب، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 قيراطاً وعيار 18 قيراطاً إلى 308.25 درهماً و264.25 درهماً على التوالي.
وعلى الصعيد العالمي، استقر سعر الذهب عند 2868.73 دولاراً للأونصة صباح اليوم الخميس.
وذكر "سامر حسن"، كبير محللي السوق لدى منصة "إكس إس دوت كوم"، أن المكاسب المستمرة للذهب تأتي في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما قد يزيد من المخاوف بشأن اقتصاد البلدين.
وأضاف: "تزامن تسجيل الذهب لقمم جديدة مع تراجع عائدات سندات الخزانة وضعف أداء سوق الأسهم الأمريكية، ما يعزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن، خاصة بعد انخفاض فرص العمل في ديسمبر بأكثر من المتوقع".
وأوضح: "تسهم هذه العوامل في تفاقم حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي والتطورات الجيوسياسية".
وأشار "حسن" إلى أن الحرب التجارية أصبحت العامل الأبرز في تعزيز حالة عدم اليقين، مما يدفع المستثمرين إلى زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة.
وتابع قائلاً: "تتصاعد المخاوف من احتمالية تفاقم الحرب التجارية، رغم أنها انطلقت بوتيرة أقل حدة مما كان متوقعاً عند تولي الرئيس "دونالد ترامب" منصبه."