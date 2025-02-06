أسعار الذهب تصل لأعلى مستوياتها بدبي

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً عند افتتاح أسواق دبي اليوم الخميس بواقع درهم واحد ليصل إلى 345.75 درهماً، فيما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطاً بواقع 0.75 درهم ليصل إلى 321.5 درهماً. وبالنسبة للعيارات الأخرى من الذهب، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 قيراطاً وعيار 18 قيراطاً إلى 308.25 درهماً و264.25 درهماً على التوالي.