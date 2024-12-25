أسعار الذهب تسجل ارتفاعاً جديداً في أسواق دبي

سجل الذهب تحركات ملحوظة الأسبوع الماضي عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلى جانب موقف أكثر حذرًا في المستقبل، مما يشير إلى خفضين إضافيين فقط في عام 2025 وسط مخاوف متجددة من التضخم. دفع هذا القرار المعدن الأصفر إلى اختبار نطاق المقاومة بالقرب من مستوى 2600 دولار قبل العثور على الدعم والارتداد نحو 2620 دولارًا.