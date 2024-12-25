أسعار الذهب تسجل ارتفاعاً جديداً في أسواق دبي
سجلت أسعار الذهب ارتفاعا جديدا عند افتتاح أسواق دبي اليوم الأربعاء.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بواقع نصف درهم إلى 317 درهماً، مقارنة مع 316.5 درهم للجرام عند إغلاق الأسواق الأربعاء.
ومن بين الأنواع الأخرى، بيعت الذهب عيار 22 و21 و18 بسعر أعلى بلغ 293.5 و284 و243.5 درهم للجرام على التوالي.
عالميا، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2616.45 دولار للأوقية (الأونصة) بسبب إغلاق الأسواق في معظم دول العالم بسبب عطلة عيد الميلاد.
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سجل الذهب تحركات ملحوظة الأسبوع الماضي عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلى جانب موقف أكثر حذرًا في المستقبل، مما يشير إلى خفضين إضافيين فقط في عام 2025 وسط مخاوف متجددة من التضخم. دفع هذا القرار المعدن الأصفر إلى اختبار نطاق المقاومة بالقرب من مستوى 2600 دولار قبل العثور على الدعم والارتداد نحو 2620 دولارًا.
وقال أحمد عسيري، استراتيجي الأبحاث في بيبرستون: "تأتي هذه التطورات في ظل مخاوف السوق بشأن وتيرة التضخم وتوقعات السياسة المالية التوسعية - وهي العوامل التي قدمت دعمًا قويًا للذهب. ومن المتوقع أن يظل المعدن الثمين داخل قناة جانبية مريحة بين 2620 دولارًا و2660 دولارًا خلال فترة العطلات، بمساعدة أحجام التداول المنخفضة موسميًا".
وأضاف عسيري "ستكون المستويات المذكورة أعلاه حاسمة لحركة الأسعار في الأمد القريب. وقد يشهد الذهب المزيد من الارتفاع إذا اشتدت المخاوف التضخمية في وقت لاحق، أو إذا أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من التحول في مسار أسعار الفائدة".