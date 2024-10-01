أسعار الذهب تستقر في تعاملات الثلاثاء بدبي
استقرت أسعار الذهب عند افتتاح أسواق دبي، اليوم الثلاثاء، بعد التراجع بمقدار درهمين للجرام يوم الاثنين.
وبحلول الساعة 9:05 صباحاً بتوقيت الإمارات، سجل الذهب عيار 24 سعر 319.5 درهم للجرام، ومن بين العيارات الأخرى، بدأ سعر الذهب عيار 22 عند 296.0 درهم، وعيار 21 عند 286.5 درهم، وعيار 18 عند 245.5 درهم للجرام. وعالمياً، سجل الذهب في المعاملات الفورية 2639.79 دولار للأونصة، بارتفاع 0.17% عند الساعة 9:05 صباحاً بتوقيت الإمارات.
وقال محللون إن عمليات جني الأرباح حدثت هذا الأسبوع بعد ارتفاع أسعار الذهب التي وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق الأسبوع الماضي. وتراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها القياسية التي سجلتها الأسبوع الماضي.
وقال "تيتو إياكوبا"، المدير التجاري في شركة "فلوكوميونيتي": "كان ارتفاع أسعار الذهب مدفوعاً بالطلب عليه كملاذ آمن بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط، وخفض أسعار الفائدة الأخير من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، والمخاوف بشأن الاقتصاد. وقد تستمر أسعار الذهب في الاستفادة من توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى هذا العام".
وقال إن التركيز هذا الأسبوع ينصب على تقرير الوظائف غير الزراعية، والذي قد يوفر نظرة إضافية على سوق العمل في الولايات المتحدة.
وأضاف أن "رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" والمحافظ "ميشيل بومان" من المقرر أن يتحدثا في وقت لاحق اليوم، وهو ما قد يؤدي إلى تقلبات في أسعار الذهب. وإذا أشار باول إلى مزيد من التيسير النقدي، فقد يضعف الدولار، وبالتالي يوفر المزيد من الدعم للذهب. وفي الوقت نفسه، تستمر التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في دفع الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب، حيث يسعى المستثمرون إلى الحماية من المخاطر، مما يوفر دعماً إضافياً لأسعار المعادن الثمينة".