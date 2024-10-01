أسعار الذهب تستقر في تعاملات الثلاثاء بدبي

وأضاف أن "رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" والمحافظ "ميشيل بومان" من المقرر أن يتحدثا في وقت لاحق اليوم، وهو ما قد يؤدي إلى تقلبات في أسعار الذهب. وإذا أشار باول إلى مزيد من التيسير النقدي، فقد يضعف الدولار، وبالتالي يوفر المزيد من الدعم للذهب. وفي الوقت نفسه، تستمر التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في دفع الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب، حيث يسعى المستثمرون إلى الحماية من المخاطر، مما يوفر دعماً إضافياً لأسعار المعادن الثمينة".