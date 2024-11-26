أسعار الذهب تتراجع بنسبة 3% مع انخفاض جاذبية الملاذ الآمن
شهدت أسعار الذهب انخفاضاً حاداً يوم أمس الاثنين، متراجعة عن أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، حيث قللت بيئة المخاطرة جاذبية المعدن النفيس.
وهبطت أسعار الذهب بنحو 3% يوم الاثنين، لتتوقف موجة صعود استمرت لخمس جلسات إلى أعلى مستوى لها في نحو ثلاثة أسابيع، مع تقارير عن اقتراب إسرائيل من وقف إطلاق النار مع حزب الله، إلى جانب ترشيح ترامب لـ سكوت بيسنت، في الوقت الذي خفض به وزير الخزانة الأمريكي جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن، كما ذكرت رويترز.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية إلى 2634.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 15:25 بتوقيت جرينتش، وهو أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ السادس من نوفمبر. وهبطت العقود الآجلة للذهب 2.8 بالمئة إلى 2636.50 دولار للأوقية، وفقاً لبيانات رويترز.
كما واجه الذهب/الدولار الأمريكي صعوبة في الحفاظ على زخمه من مكاسب الأسبوع الماضي، على الرغم من أنه تمكن من البقاء فوق مستوى 2,650 دولار، بدعم من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 فترة (SMA) على الرسم البياني لمدة 4 ساعات.
ويقول المحللون إن التوقعات متوسطة الأجل للذهب تظل غامضة، مع وجود العديد من العوامل المتنافسة في الاعتبار.
إن ضغوط التضخم المستمرة واحتمال اشتعال التوترات الجيوسياسية من جديد قد يؤديان إلى إحياء الطلب على الذهب كملاذ آمن. وعلى العكس من ذلك، إذا استمر الاقتصاد الأمريكي في نموه القوي وحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على نهج حذر في خفض أسعار الفائدة، فقد يواجه الذهب صعوبة في الحفاظ على الزخم الصعودي.
وقال محمد حشاد، كبير استراتيجيي السوق في نور كابيتال: "في الوقت الحالي، ستكون قدرة الذهب على الصمود فوق مستويات الدعم الفني - مثل المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 فترة - حاسمة في تحديد تحركاته التالية. وقد يشير الانخفاض إلى ما دون هذه المستويات إلى مزيد من الضعف، في حين أن الاستقرار فوق 2650 دولاراً قد يمهد الطريق للتعافي إذا تغيرت ظروف السوق".
وافتتحت الأسواق هذا الأسبوع بثقة متجددة بعد ترشيح بيسنت، وهو ما ساعد في تخفيف حالة عدم اليقين. وقال حشاد: "إلى جانب التقارير التي أشارت إلى إحراز تقدم نحو التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، أدى هذا التطور إلى الحد من المخاطر الجيوسياسية، وشجع المستثمرين على التحول نحو الأصول الأكثر خطورة مثل الأسهم، وبالتالي خفض الطلب على الذهب".
وساهم التفاؤل بشأن تعزيز الاقتصاد الأميركي في زيادة بيع الذهب. وارتفع مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب من ستاندرد آند بورز إلى 55.3 في نوفمبر، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل 2022، مما يشير إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وعزز ذلك ثقة المستثمرين في السياسات المواتية للأعمال المتوقعة في ظل الإدارة الجديدة، مما زاد من تهميش الذهب.
وقد أدت التصريحات المتشددة التي أدلى بها مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً إلى تخفيف التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل حاد. وتعكس أداة "فيدووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" احتمالات بنسبة 55% لخفض متواضع بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر. وفي حين شهدت عائدات السندات في البداية انخفاضاً حاداً بسبب التوقعات المالية المحافظة لبيسنت، فإن استقرار العائدات أضاف إلى الضغوط على الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب.
ارتفع الذهب بنحو 6% الأسبوع الماضي، متجاوزاً مستوى 2700 دولار الذي يحظى بالمتابعة. وكان هذا أكبر ارتفاع له منذ ما يقرب من 20 شهراً. وكان ارتفاع الأسبوع الماضي مدفوعاً في المقام الأول بالطلب على الملاذ الآمن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا. وقد ساعد هذا في تعويض أي ضغوط من الدولار الأقوى. ونتيجة لذلك، ارتفع الذهب بنحو 170 دولاراً من أدنى مستوى له في شهرين عند 2536.71 دولاراً.
قال فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في سنشري فاينانشال: "هذا الأسبوع، يمكننا توقع عدد من البيانات التي قد تشير إلى المسار المحتمل لبنك الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل. وتشمل هذه البيانات محاضر اجتماع البنك المركزي في نوفمبر، وثقة المستهلك، وبيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي. يتم بيع الذهب بانخفاض بنسبة 1.66 في المائة عند 2671 دولاراً. ويحظى بدعم المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يوماً عند 2665 دولاراً على الرسم البياني اليومي مع الدعم التالي عند 2628 دولاراً. وقد يواجه مقاومة عند 2683 دولاراً".
العوامل الداعمة للذهب
وعلى الرغم من المسار التنازلي، هناك عوامل قد تحد من المزيد من الانخفاض للذهب. وقد يقدم تراجع عائدات السندات الأميركية، إلى جانب ضعف الدولار الأميركي بسبب جني الأرباح عند مستويات مرتفعة مؤخراً، دعماً مؤقتاً. وقال حشاد: "علاوة على ذلك، ينتظر السوق نقاط بيانات مهمة، بما في ذلك مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأميركي ومحاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والتي قد تؤثر على توقعات السياسة النقدية ومسار الذهب. وينبغي للمستثمرين الانتباه ومراقبة البيانات الاقتصادية القادمة والتطورات الجيوسياسية، والتي من المرجح أن تشكل مسار الذهب في الأسابيع المقبلة".