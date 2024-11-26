أسعار الذهب تتراجع بنسبة 3% مع انخفاض جاذبية الملاذ الآمن

قال فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في سنشري فاينانشال: "هذا الأسبوع، يمكننا توقع عدد من البيانات التي قد تشير إلى المسار المحتمل لبنك الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل. وتشمل هذه البيانات محاضر اجتماع البنك المركزي في نوفمبر، وثقة المستهلك، وبيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي. يتم بيع الذهب بانخفاض بنسبة 1.66 في المائة عند 2671 دولاراً. ويحظى بدعم المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يوماً عند 2665 دولاراً على الرسم البياني اليومي مع الدعم التالي عند 2628 دولاراً. وقد يواجه مقاومة عند 2683 دولاراً".