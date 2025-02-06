أسعار الذهب القياسية تؤثر على قرارات الشراء في الإمارات

وقد سجل الذهب أعلى مستوى قياسي عند 2882.16 دولاراً للأونصة في وقت سابق من هذا الأسبوع. وتماشياً مع الأسعار العالمية، وصلت أسعار جميع عيارات الذهب الأخرى إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في دبي - حيث تم تداول عيار 24 قيراطاً بسعر 345.75 درهماً للجرام وعيار22 قيراطاً بسعر 321.50 درهماً للجرام صباح اليوم الخميس.