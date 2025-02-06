أسعار الذهب القياسية تؤثر على قرارات الشراء في الإمارات
قال خبراء في القطاع إن بعض المتسوقين في الإمارات العربية المتحدة أوقفوا عمليات شراء الذهب والمجوهرات مع وصول أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في دبي وفي جميع أنحاء العالم.
وقد سجل الذهب أعلى مستوى قياسي عند 2882.16 دولاراً للأونصة في وقت سابق من هذا الأسبوع. وتماشياً مع الأسعار العالمية، وصلت أسعار جميع عيارات الذهب الأخرى إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في دبي - حيث تم تداول عيار 24 قيراطاً بسعر 345.75 درهماً للجرام وعيار22 قيراطاً بسعر 321.50 درهماً للجرام صباح اليوم الخميس.
وقال "أنوراج سينها"، المدير الإداري لشركة "مجوهرات ليالي"، إن مشتري الذهب يتبنون بالفعل نهج الانتظار والمراقبة بسبب الأسعار المرتفعة القياسية، ممّا يؤدي إلى تأخير مشترياتهم تحسباً لانخفاض محتمل في الأسعار.
وأضاف "سينها": "ومع ذلك، فإننا نركز على الماس، وبالتالي فإن هذا الاتجاه لا ينطبق على عملائنا. حيث يميل مشترو الماس إلى اتخاذ القرارات بناءً على حبهم للمنتج وليس تقلبات الأسعار".
وقال "جون بول ألوكاس"، المدير الإداري لمجموعة "جويالوكاس": "قد يتبنى بعض العملاء نهج الانتظار والمراقبة، ومراقبة اتجاهات الأسعار قبل الالتزام بالشراء. ومع ذلك، لا يزال جزء كبير من العملاء ينظرون إلى الذهب باعتباره أصلاً خالداً، ويستثمرون فيه للمناسبات الخاصة والقيمة الطويلة الأجل، رغم تقلب الأسعار".
وقال "شاملال أحمد"، المدير العام للعمليات الدولية في "مالابار للذهب والماس"، إن المتسوقين في الإمارات العربية المتحدة لديهم خيار الاختيار من بين مجموعة من التصاميم المختارة من جميع أنحاء العالم.
وأضاف: "لذلك، فمن الآمن أن نفترض أن ارتفاع أسعار الذهب لن يؤثر على سلوك الشراء لدى العملاء السياح. ومع ذلك، قد يختلف هذا بالنسبة للمقيمين حيث يتمتعون برفاهية اختيار نهج الانتظار والمراقبة أثناء ارتفاع أسعار الذهب".
واتفق "أنيل داناك"، المدير الإداري لشركة "كانز جويلز"، مع هذا الرأي أيضاً، قائلاً إن بعض العملاء يؤجلون مشترياتهم على أمل تصحيح الأسعار.
وأضاف أن المهرجانات، وحفلات الزفاف، ومناسبات تقديم الهدايا في الإمارات العربية المتحدة لا تزال تدفع الطلب. وقال: "بدلاً من تأجيلها إلى أجل غير مسمى، يقوم العملاء بتعديل ميزانياتهم واختيار التصميمات التي توفر قيمة أفضل دون المساس بالجماليات".
وذكر "شيراج فورا"، المدير الإداري لشركة "مجوهرات بفله"، إن التقلبات الطفيفة في أسعار الذهب لا تحدث فرقاً كبيراً بالنسبة للمشترين بالتجزئة لأنهم يشترون عادةً بكميات صغيرة. وأضاف: "تاريخياً، كانت أسعار الذهب ترتفع دائماً على المدى الطويل، مما يجعلها الوقت المناسب للاستثمار في المجوهرات الذهبية. وتستمر المناسبات الخاصة مثل حفلات الزفاف والمهرجانات في دفع الطلب الثابت".
الذهب يحافظ على جاذبيته
وقال "شاملال أحمد" أنه رغم ارتفاع أسعار الذهب خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلا أن إقبال العملاء والمبيعات اللاحقة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة لم تتأثر بسبب مكانة الذهب باعتباره استثماراً استهلاكياً ذا قيمة عالية.
وأضاف: "ومع ذلك، فإن النمط الآخر الذي لاحظناه في صالات العرض لدينا وسط الأسعار المرتفعة هو تفضيل المشترين المتغير نحو المجوهرات خفيفة الوزن بدلاً من القطع الثقيلة."
وبالإضافة إلى تقلبات الأسعار، أوضح "ألوكاس" أن اتجاهات المبيعات تتأثر بمشاعر المستهلكين والطلب الموسمي. وقال: "بينما قد يؤجل بعض المشترين مشترياتهم عندما ترتفع الأسعار، يواصل آخرون النظر إلى الذهب باعتباره استثماراً طويل الأجل يمكن الاعتماد عليه. ورغم ارتفاع الأسعار، يظل الذهب أصلاً قيماً للعديد من العملاء، وما زلنا نشهد اهتماماً قوياً بمجموعاتنا".