طرق جديدة في العوير 1 لتقليل زمن السفر وتحسين حركة المرور

وستؤدي هذه المداخل والمخارج الجديدة إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمنافذ الدخول إلى المنطقة، من 1500 مركبة في الساعة إلى 3000 مركبة في الساعة، وهو ما يمثل زيادة قدرها 100 بالمائة.