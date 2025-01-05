طرق جديدة في العوير 1 لتقليل زمن السفر وتحسين حركة المرور
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الأحد، عن افتتاح طرق جديدة في منطقة العوير 1، ستساهم قريباً في تسهيل الحركة المرورية وتعزيز السلامة المرورية.
ويتضمن المشروع إنشاء 16.5 كيلومتراً من الطرق الداخلية في المنطقة، كما ستعمل هيئة الطرق والمواصلات على إنشاء مدخل إضافي من شارع الإمارات، إلى جانب التقاطعات والدوارات لتحسين إمكانية الوصول وتقليص وقت السفر.
ويمتد المسار المضاف إلى طريق الإمارات بطول 4 كيلومترات من مدخل العوير 1 إلى الشارقة، مما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للطريق بنسبة تصل إلى 16%.
يتضمن المشروع إنشاء طرق داخلية بطول 5 كيلومترات ضمن مشروع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان السكني، وطريق بطول 7.5 كيلومتر يربط شارع الإمارات بمنطقة العوير 1.
تتميز هذه الطرق ذات المسارين في كل اتجاه بوجود تقاطعات ودوارات ومنعطفات بالقرب من شارع الإمارات لربط مشروع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مع شارع الإمارات.
وستؤدي هذه المداخل والمخارج الجديدة إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمنافذ الدخول إلى المنطقة، من 1500 مركبة في الساعة إلى 3000 مركبة في الساعة، وهو ما يمثل زيادة قدرها 100 بالمائة.
وفي إطار التركيز على تحسين البنية التحتية في المناطق السكنية في الإمارة، أجرت هيئة الطرق والمواصلات مؤخراً تحسينات في مناطق مثل الورقاء، وند حصة، ووادي الصفا 3، والبرشاء جنوب.