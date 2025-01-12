جسر جديد يربط شارع الشيخ زايد بمواقف "مول الإمارات"

وقال مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يتضمن المشروع إنشاء جسر على شارع الشيخ زايد بحارة واحدة بطول 300 متر، يوفر وصولاً مباشراً إلى مواقف مول الإمارات للسائقين القادمين من أبوظبي وجبل علي، بالإضافة إلى توسعة المنحدر الحالي عند تقاطع أم سقيم باتجاه الجنوب من خلال تحسين التقاطع لتسهيل حركة المركبات من شارع أم سقيم إلى الجسر القائم المؤدي إلى مواقف مول الإمارات.