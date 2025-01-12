جسر جديد يربط شارع الشيخ زايد بمواقف "مول الإمارات"
أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي عقد توسعة وتحسين مداخل مول الإمارات والشوارع والتقاطعات المحيطة به، بتكلفة نحو 165 مليون درهم، ويتضمن المشروع أيضاً تحسينات على مسارات المشاة والدراجات الهوائية.
سيتم افتتاح جسر بطول 300 متر على شارع الشيخ زايد بحارة واحدة لتأمين الوصول المباشر إلى مواقف السيارات في مول الإمارات يوم الأحد 12 يناير.
جسر جديد
وقال مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يتضمن المشروع إنشاء جسر على شارع الشيخ زايد بحارة واحدة بطول 300 متر، يوفر وصولاً مباشراً إلى مواقف مول الإمارات للسائقين القادمين من أبوظبي وجبل علي، بالإضافة إلى توسعة المنحدر الحالي عند تقاطع أم سقيم باتجاه الجنوب من خلال تحسين التقاطع لتسهيل حركة المركبات من شارع أم سقيم إلى الجسر القائم المؤدي إلى مواقف مول الإمارات.
وأضاف الطاير أن المشروع يتضمن تحسين الطرق السطحية المحيطة بالمول بطول 2.5 كيلومتر، وتطوير ثلاثة تقاطعات سطحية محكومّة بإشارات ضوئية، وتعديل محطة الحافلات عند محطة مترو مول الإمارات، وتحويل الشارع المجاور لفندق كمبنسكي من اتجاه واحد إلى اتجاهين، وتحسين مسارات المشاة والدراجات الهوائية، كما يشمل أعمال الرصف والإنارة والإشارات المرورية، وشبكة تصريف مياه الأمطار، وأعمال التشجير.
وأضاف الطاير أن المشروع سيعمل على خفض زمن الرحلة للقادمين من أبوظبي وجبل علي إلى مول الإمارات بشكل كبير، حيث سيختصر الوقت من 10 دقائق إلى دقيقة واحدة فقط، كما سيختصر الوقت للقادمين من أم سقيم من 15 دقيقة إلى 8 دقائق، وبالتالي رفع كفاءة الحركة المرورية والسلامة على الطرق المحيطة بالمول.
يستقبل مول الإمارات، الذي افتُتح في عام 2005، أكثر من 40 مليون زائر سنوياً. ويضم المول 454 متجراً من أبرز العلامات التجارية للأزياء، و96 مطعماً ومقهى، وأماكن ترفيهية فريدة مثل سكي دبي وأكبر سينما فوكس في الشرق الأوسط.
ويضم المول أيضًا فنادق خمس نجوم وهي: فندق كمبينسكي مول الإمارات، وفندق شيراتون مول الإمارات، وفندق نوفوتيل سويتس مول أفينيو، بالإضافة إلى أنه متصل مباشرة بمحطة مترو مول الإمارات عبر جسر للمشاة.