GTA 6 بـ 370 درهماً.. تسريبات السعر تشعل حماس وقلق اللاعبين

قد يحتاج عشاق الألعاب في الإمارات الذين ينتظرون بفارغ الصبر إصدار "جراند ثيفت أوتو 6" (Grand Theft Auto 6) إلى الاستعداد لسعر أعلى من المتوقع.

حيث كشفت قائمة رقمية رُصدت مؤخراً على متجر "إكس بوكس" (Xbox) أن النسخة القياسية من GTA 6 قد تُكلف 89.99 جنيهاً إسترلينياً. وإذا دققنا في هذا الرقم، فمن المرجح أن يُترجم إلى 99.99 دولاراً في الولايات المتحدة، وحوالي 370 درهماً في الإمارات، بناءً على التسعير الإقليمي وأسعار الصرف.

ويعتقد الكثيرون أن هذه القائمة، التي اكتشفها المعجبون بدقة، هي مجرد "مكان محجوز" (Placeholder) للسعر. ومع ذلك، فقد أعادت إشعال النقاشات حول التكلفة الحقيقية لعمل "روكستار" الضخم القادم عند الإطلاق.

ومن المثير للاهتمام أن نفس المتجر عرض رمزاً لنسخة الكمبيوتر الشخصي (PC) لبرنامج "روكستار لانشر" بسعر 60.99 جنيهاً إسترليني، وهو رقم أقل بشكل ملحوظ وغير معتاد. وحتى الآن، لا يوجد تأكيد رسمي على أن GTA 6 ستصدر على الكمبيوتر الشخصي بالتزامن مع أجهزة الكونسول في نوفمبر المقبل.