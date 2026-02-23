GTA 6 بـ 370 درهماً.. تسريبات السعر تشعل حماس وقلق اللاعبين

قد يحتاج عشاق الألعاب في الإمارات الذين ينتظرون بفارغ الصبر إصدار "جراند ثيفت أوتو 6" (Grand Theft Auto 6) إلى الاستعداد لسعر أعلى من المتوقع.
حيث كشفت قائمة رقمية رُصدت مؤخراً على متجر "إكس بوكس" (Xbox) أن النسخة القياسية من GTA 6 قد تُكلف 89.99 جنيهاً إسترلينياً. وإذا دققنا في هذا الرقم، فمن المرجح أن يُترجم إلى 99.99 دولاراً في الولايات المتحدة، وحوالي 370 درهماً في الإمارات، بناءً على التسعير الإقليمي وأسعار الصرف.
ويعتقد الكثيرون أن هذه القائمة، التي اكتشفها المعجبون بدقة، هي مجرد "مكان محجوز" (Placeholder) للسعر. ومع ذلك، فقد أعادت إشعال النقاشات حول التكلفة الحقيقية لعمل "روكستار" الضخم القادم عند الإطلاق.
ومن المثير للاهتمام أن نفس المتجر عرض رمزاً لنسخة الكمبيوتر الشخصي (PC) لبرنامج "روكستار لانشر" بسعر 60.99 جنيهاً إسترليني، وهو رقم أقل بشكل ملحوظ وغير معتاد. وحتى الآن، لا يوجد تأكيد رسمي على أن GTA 6 ستصدر على الكمبيوتر الشخصي بالتزامن مع أجهزة الكونسول في نوفمبر المقبل.
لا يوجد تأكيد رسمي بعد
لم تؤكد شركة "روكستار جيمز" (Rockstar Games) ولا الشركة الأم "تيك تو إنترأكتيف" (Take-Two Interactive) السعر الرسمي للعبة. كما ظهر رقم 89.99 جنيهاً إسترلينياً على متجر "Loaded" (المعروف سابقاً باسم CD Keys)، وهو متجر رقمي شهير بين لاعبي الكمبيوتر للحصول على رموز مخفضة.
وإذا تبين أن هذا السعر دقيق، فقد تصبح GTA 6 واحدة من أغلى النسخ القياسية للألعاب الكبرى، حيث قد يتراوح سعرها عالمياً بين 70 و100 دولار.
ماذا يعني هذا للاعبي الإمارات؟
في الإمارات العربية المتحدة، تُباع ألعاب الفئة الأولى (AAA) عادةً بأسعار تتراوح بين 250 و300 درهم عند الإطلاق. لذا فإن سعر 370 درهماً سيمثل قفزة كبيرة، تعكس ارتفاع تكاليف التطوير، والتضخم، والتحول التدريجي في الصناعة نحو أسعار أساسية أعلى.
في الوقت الحالي، سيتعين على المعجبين انتظار التأكيد الرسمي، ولكن إذا كانت هذه القوائم الأولية تشير إلى أي شيء، فهو أن GTA 6 قد تأتي بسعر قياسي. ومن المقرر إطلاق اللعبة المنتظرة في 19 نوفمبر 2026.