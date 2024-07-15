تريليونا دولار لاقتصاد الخليج من التمويل الأخضر 2030

تطوير الهيكلية والآليات المناسبة للتمويل الأخضر يمكن أن يساعد دول مجلس التعاون الخليجي على تحقيق مساهمة تصل إلى 2 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي وتوليد أكثر من مليون وظيفة بحلول عام 2030، وفقاً لاقتصاديين في شركة"ستراتيجي" Strategy.

ويمكن للتمويل الأخضر أيضاً أن يساعد في تسريع التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل في المنطقة. إذا تم هيكلته بشكل صحيح، كما يمكنه أن يجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما كتب "خورخي كاماراتي" والدكتور شهاب البورال في تقريرهما.

تولي الحكومات والشركات في دول مجلس التعاون الخليجي اهتماماً كبيراً ورأس مال كبير للاستدامة البيئية. ومع ذلك، لم يواكب القطاع المالي هذا التوجه حتى الآن. فالتمويل الأخضر، الذي يأخذ في الاعتبار التأثير البيئي للاستثمارات بالإضافة إلى العوائد المالية البحتة، لا يزال غير متطور بشكل كبير. ويقدر التقرير أن المساهمة التراكمية للناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية الرئيسية (الزراعة، الغذاء، البناء، الطاقة، النقل، المياه، وإدارة النفايات) يمكن أن تصل إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2030، مما قد يضيف أكثر من مليون وظيفة.

وأشارا إلى أنه يجب على كل حكومة من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إنشاء صندوق ثروة سيادي أخضر موثوق به للتفاعل مع المستثمرين الدوليين وجذبهم. ويوصي التقرير بأن تفتح حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أسواق رأس المال في المنطقة للمساعدة في تسريع الاستثمار في المشاريع المستدامة.

وتقوم دول مجلس التعاون الخليجي حالياً بإعادة تدوير أو إعادة استخدام أو استعادة حوالي 10 في المئة فقط من النفايات البلاستيكية والمعدنية، مما يؤدي إلى هدر كبير. ويقول التقرير إن زيادة معدلات إعادة التدوير في دول مجلس التعاون الخليجي إلى نسبة أكثر قابلية للتحقيق تبلغ 40 في المئة ستخلق حوالي 50,000 وظيفة جديدة لدعم سوق بقيمة 6 مليارات دولار.

حث التقرير حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على مواصلة فتح وتعزيز أسواق رأس المال في المنطقة، والتي تعتبر حالياً غير متطورة، للسماح للمستثمرين بالخروج بسهولة من الاستثمارات الناجحة والوصول إلى أموال دول مجلس التعاون الخليجي التي يحتفظ بها الأفراد والعائلات ذوي الثروات العالية.

وللاستفادة من هذه الفرصة، يوصي التقرير بأن تركز حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على أربع أولويات: تعزيز الاستدامة البيئية وإنشاء صندوق ثروة سيادي أخضر وتعزيز أسواق رأس المال وتطوير آليات تقرير معيارية وشفافة للأداء البيئي.

وقد برزت الإمارات كرائدة في التمويل المستدام داخل منطقة مجلس التعاون الخليجي. يتجلى ذلك في إعلانات دبي وأبوظبي حول التمويل المستدام في عام 2019 ونشر المبادئ التوجيهية الأولى للتمويل المستدام في الإمارات في يناير 2020.

وضعت إطار التمويل المستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة 2021-2031 أجندة وطنية مشتركة للتمويل المستدام، بينما تعاون سوق أبوظبي العالمي (ADGM) ومركز دبي المالي العالمي (DIFC) مع منظمات عالمية لتقديم برامج تدريبية للمهنيين الماليين.

وكانت الإمارات أول حكومة في المنطقة تلتزم بهدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، مصحوبة بمبادرات كبيرة. تشمل هذه المبادرات إلزام الشركات المتداولة علناً بتقديم تقارير عن البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG). مؤخراً، إنشاء صندوق الثروة السيادي في أبوظبي، مبادلة، وحدة أعمال مستقلة مختصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، كما جمعت بنك الإمارات دبي الوطني 1.75 مليار دولار في أول قرض مرتبط بالاستدامة في منطقة الخليج. بالإضافة إلى ذلك، تصدر شركة مصدر جرين سندات خضراء لتسهيل تطوير الأصول المستدامة لنمو مدينة مصدر في المستقبل.

ويعد القطاع المالي مساهماً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، مما يتيح فرصة لتسريع تبني ممارسات التمويل المستدام في المنطقة.

حققت دول الخليج العربي تطوراً كبيراً في تطوير آليات التمويل المستدام، وتعزيز الاستثمارات البيئية، ودعم المشاريع الصديقة للبيئة، وتشجيع المؤسسات المالية المستدامة.

تشمل هذه الجهود تطوير مدن مستدامة تعمل بالطاقة المتجددة، مثل "نيوم" في المملكة العربية السعودية، وتسهيل مشاريع التنمية الحضرية المحايدة للكربون مثل مدينة مصدر في الإمارات العربية المتحدة، وتنويع مصادر الطاقة لتقليل البصمة الكربونية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

ذكر التقرير أن شعبية التمويل الأخضر تتزايد في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت القيمة الإجمالية لإصدارات السندات والصكوك الخضراء والمستدامة في عام 2022 مستوى قياسياً تجاوز 8.5 مليار دولار، مقارنة بـ 605 مليون دولار فقط في عام 2021.